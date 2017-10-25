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Фильмы Твердовского и Быкова получили европейскую поддержку

25 октября
2017 год

Новости кино >>
25 октября 2017
Фонд «Евримаж» на своем недавнем заседании принял решение поддержать 22 игровых, семь документальных и один анимационный проект на общую сумму порядка 5,6 млн евро, сообщается на сайте организации.

Фильмы Твердовского и Быкова получили европейскую поддержку

В числе поддержанных оказалось сразу четыре ленты, в производстве которых участвует Россия. Это фильм «Завод» Юрия Быкова, съемки которого сейчас в полном разгаре. Помимо России в производстве фильма задействованы Франция и Армения. Он получил поддержку в 200 тысяч евро. Столько же «Евримаж» выделил на новый фильм Ивана И.Твердовского пока с англоязычным названием Jumpman, проект также сейчас находится в съемочном периоде. Уже завершились съемки «Сердца мира» Наталии Мещаниновой. Этой картине «Евримаж» выделит 130 тысяч евро. Также европейский фонд поддержит российско-грузинскую копродукцию «43» Дито Цинцадзе.

Кроме того «Евримаж» выделит средства на маркетинговые затраты на продвижение европейского кино российским дистрибьюторам «Люксор», «Экспонента», «Вольга», Capella Film и Cinema Prestige.

В июне фонд «Евримаж» также поддержал производство российских фильмов «Юморист» Михаила Идова и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Оба проекта находятся на активном этапе производства.
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фильмы
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