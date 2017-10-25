Фильмы Твердовского и Быкова получили европейскую поддержку

Фонд «Евримаж» на своем недавнем заседании принял решение поддержать 22 игровых, семь документальных и один анимационный проект на общую сумму порядка 5,6 млн евро, сообщается на сайте
организации.
В числе поддержанных оказалось сразу четыре ленты, в производстве которых участвует Россия. Это фильм «Завод» Юрия Быкова
, съемки которого сейчас в полном разгаре
. Помимо России в производстве фильма задействованы Франция и Армения. Он получил поддержку в 200 тысяч евро. Столько же «Евримаж» выделил на новый фильм Ивана И.Твердовского
пока с англоязычным названием Jumpman
, проект также сейчас находится в съемочном периоде. Уже завершились
съемки «Сердца мира» Наталии Мещаниновой
. Этой картине «Евримаж» выделит 130 тысяч евро. Также европейский фонд поддержит российско-грузинскую копродукцию «43» Дито Цинцадзе
.
Кроме того «Евримаж» выделит средства на маркетинговые затраты на продвижение европейского кино российским дистрибьюторам «Люксор», «Экспонента», «Вольга», Capella Film и Cinema Prestige.
В июне фонд «Евримаж» также поддержал
производство российских фильмов «Юморист» Михаила Идова
и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
. Оба проекта находятся на активном этапе производства.
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