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Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север

25 октября
2017 год

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25 октября 2017
Телеканал ТНТ представил эфирные новинки следующего года. В их числе и несколько новых сериалов, большинство из которых так или иначе поднимают вопросы взаимоотношения власти и народа.

Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север

Так, Федор Бондарчук рассказал подробности уже ранее анонсированного проекта «Год культуры», где он играет главную роль, а также выступает одним из продюсеров.

«Сериал «Год культуры» был разработан больше года тому назад, мы сделали пилотную серию, а после все переделали. Я благодарю Вячеслава Дусмухаметова (генеральный продюсер ТНТ – прим.ред) и его команду за этот проект. «Год культуры» – это история о том, как после прямой линии с президентом, федеральный чиновник-упырь переезжает в провинциальный город и становится деканом филологического факультета в местном вузе. В его задачи входит через год вывести это учебное заведение в топ-100 университетов страны. История про извечный конфликт центра и провинции, интеллигенции и чиновников. В общем – русская классика», – отметил Бондарчук.

В 2018-м на ТНТ выйдет также сериал «Домашний арест» Петра Буслова с Александром Робаком и Павлом Деревянко в главных ролях, также в проекте значатся Анна Уколова, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова и Роман Мадянов. Картина расскажет о мэре небольшого российского города, который оказывается под домашним арестом в старой коммунальной квартире и пытается вернуть власть, деньги и свое «честное» имя.

Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север

В сериале «Полярный-17» актер Михаил Пореченков окажется в образе бывшего бандита, который забывает пароль от счета, на котором хранится общак, и пускается в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где время остановилось и по-прежнему царят его лихие 90-е. В «Конной полиции» проштрафившийся коррумпированный полицейский попадает в полк конной полиции, в мир людей с идеалистическим представлением о чести. Не желая мириться с новыми правилами, главный герой старается сохранить привычный образ жизни. Сыграли в сериале Артур Смольянинов, Алексей Симонов, Стася Милославская и Наталия Медведева.

Для женской аудитории ТНТ приготовил проект «Дуры» – историю о двух женщинах разных характеров, которые случайно оказываются в одном полицейском «обезьяннике». Главные роли достались Валентине Мазуниной и Ангелине Миримской. Есть в пакете ТНТ проект и про службу в армии – правда, альтернативную. В «Жуках» три юных московских программиста находятся в шаге от заключения контракта с крупным инвестором. Осталось лишь доработать свое приложение и греться в лучах сетевой славы. Вот только военкомат требует отдать долг Родине. Парни выбирают альтернативную службу и попадают в деревню Жуки. По их меркам – в каменный век: там не всегда бывает электричество и никогда не слышали про wi-fi. Но герои готовы на все, чтобы закончить работу. Актерский состав пока не раскрывается, но известно, что режиссером выступит Рустам Ильясов, на счету которого полнометражный триллер «Вакантна жизнь шеф-повара» с Петром Федоровым.

Также среди премьер будущего года заявлены ситкомы «Большой человек», «Света с того света», сериалы «Бонус» Валерии Гай Германики и «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова.
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Фёдор БондарчукСергей БуруновПётр БусловВалерия Гай ГерманикаПавел ДеревянкоВячеслав ДусмухаметовРустам Ильясов (II)Жора КрыжовниковРоман МадяновВалентина МазунинаНаталия Медведева (III)Стася МилославскаяАнгелина МиримскаяМихаил ПореченковАлександр РобакАлексей СимоновАртур СмольяниновАнна УколоваСветлана Ходченкова
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Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север фотографии
Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север фотографии
Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север фотографии
Бондарчук отправится в провинцию, Пореченков – на север фотографии
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