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Объявлена дата выхода второго сезона «Чернобыля»

25 октября
2017 год

Новости кино >>
25 октября 2017
Телеканал ТВ-3 наконец определился с датой выхода в эфир второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».

Объявлена дата выхода второго сезона «Чернобыля»

«Как и первый сезон, «Чернобыль 2» будет состоять из восьми серий. В первом сезоне герою Константина Давыдова удалось предотвратить взрыв в Чернобыле, и действие второго сезона стартует в альтернативной реальности, созданной в стилистике ретрофутуризма, где СССР не распался, а стал главной мировой сверхдержавой, флагманом передовых технологий и законодателем мод», – сообщает пресс-служба ТВ-3.

Героям сериала также окажутся в США, съемки проходили в Голливуде и создатели второго «Чернобыля» обещают участие американских актеров, которые играли, например, в «Форсаже», «Игре престолов» и «Американской истории ужасов».

Режиссером предстоящего сезона выступил обладатель «Серебряного медведя» Берлинале за операторскую работу над лентой «Как я провел этим летом» Павел Костомаров.

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