Фильмы Александра Роу и Хаяо Миядзаки покажут на «Большой перемене»

На фестивале искусств для детей «Большая перемена», который пройдет в Москве с 28 октября по 5 ноября, можно будет увидеть фильмы Хаяо Миядзаки
и Александра Роу
, сообщают организаторы смотра.
В программу ретроспективы японского классика анимации вошли картины «Мой сосед Тоторо»
, «Унесенные призраками»
(премия «Оскар» и «Золотой медведь» Берлинале) и «Ходячий замок»
. В числе картин знаменитого советского сказочника Роу – «Василиса прекрасная»
, «Морозко»
и «Вечера на хуторе близ Диканьки»
.
Также на фестивале можно будет увидеть один из лучших анимационных фильмов прошлого года «Жизнь кабачка» Клода Барраса
и номинированную на «Оскар» документальную ленту «Анимированная жизнь» Роджера Росса Уильямса
.
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