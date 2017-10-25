Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильмы Александра Роу и Хаяо Миядзаки покажут на «Большой перемене»

25 октября
2017 год

Новости кино >>
25 октября 2017
На фестивале искусств для детей «Большая перемена», который пройдет в Москве с 28 октября по 5 ноября, можно будет увидеть фильмы Хаяо Миядзаки и Александра Роу, сообщают организаторы смотра.

Фильмы Александра Роу и Хаяо Миядзаки покажут на «Большой перемене»

В программу ретроспективы японского классика анимации вошли картины «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» (премия «Оскар» и «Золотой медведь» Берлинале) и «Ходячий замок». В числе картин знаменитого советского сказочника Роу – «Василиса прекрасная», «Морозко» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Также на фестивале можно будет увидеть один из лучших анимационных фильмов прошлого года «Жизнь кабачка» Клода Барраса и номинированную на «Оскар» документальную ленту «Анимированная жизнь» Роджера Росса Уильямса.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Хаяо МиядзакиАлександр Роу
фильмы
Анимированная жизньВасилиса ПрекраснаяВечера на хуторе близ ДиканькиЖизнь кабачкаМой сосед ТотороМорозкоУнесенные призракамиХодячий замок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Жуков
24 октября ушёл из жизни актёр Валерий Жуков.
Людмила Акинина
23 октября скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Акинина.
Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Дилором Игамбердыева
Людмила Игнатенко
Светлана Кузьмина
Олеся Пуховая
Тамара Сёмина
Матьё Амальрик
Катажина Гневковская
Анни Жирардо
Анн Канова
Освальдо Риос
Кристин Ситти
Энтони Франчоза
все родившиеся 25 октября >>

Афиша кино >>

Завуалируй это!
комедия
Франция, 2017
Мы - монстры
семейное кино
Германия, 2017
В небо за мечтой
детский фильм, семейное кино
Россия, 2017
Матильда
биография, драма
Россия, 2017
Пила 8
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Сеть
драма
Южная Корея, 2016
Скайлайн 2
боевик, приключения, фильм ужасов
Великобритания, Индонезия, Канада, США, Сингапур, 2017
Шанхайский перевозчик
боевик, криминальный фильм, приключения
Китай, США, 2017
Шеф
комедия
Индия, 2017
Последний богатырь
комедия, сказка
Россия, 2017
Дом призраков
триллер, фильм ужасов
США, Филиппины, 2017
Геошторм
боевик, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью