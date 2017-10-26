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Новый фильм Клинта Иствуда выйдет в прокат в феврале

26 октября
2017 год

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26 октября 2017
Драма Клинта Иствуда «15:17 на Париж» о реальных героях, которые предотвратили террористическую атаку в скоростном поезде, будет выпущена в мировой прокат 9 февраля 2018 года, в России фильм выйдет 15 февраля, сообщает пресс-служба компании «Каро Премьер», занимающейся российским прокатом фильмов студии Warner Bros.

Новый фильм Клинта Иствуда выйдет в прокат в феврале

«Клинт Иствуд – один из самых успешных и давно работающих режиссеров, мы рады продолжить наше долговременное сотрудничество и выпустить его новую картину. Это трогательная история о трех друзьях детства, захватывающая повесть о патриотизме и героизме, мы считаем, что нашли идеальное время, чтобы зрители по всему миру вместе с героями пережили эти жизнеутверждающие реальные события», – цитирует пресс-служба слова президента мирового маркетинга и дистрибьюции студии Warner Bros. Сью Кролл.

Клинт Иствуд снял картину по сценарию Дороти Блискал, написанному по мотивам книги «15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трёх американских героях» Энтони Садлера, Алека Скарлатоса, Спенсера Стоуна и Джефри И. Штерна. Ранним вечером 21 августа 2015 года весь мир, затаив дыхание, наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде № 9364 тремя молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе. Фильм расскажет историю обычных парней, их непростого детства и поисков своего места в жизни. Несмотря на шокирующие испытания, героям удалось сохранить свою дружбу – именно она стала их самым эффективным оружием и помогла спасти жизни более полутысячи пассажиров поезда.

В картине сыграли Дженна Фишер, Джуди Грир, Рэй Корасани, Поль-Микель Уильямс, Брайс Гейзар и Уильям Дженнингс. Также в фильме появятся сами участники тех событий – Энтони Садлер, член Национальной Гвардии Орегона Алек Скарлатос и пилот первого класса Спенсер Стоун.
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