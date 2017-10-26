Алексей Чадов стал пилотом

Режиссер Марюс Вайсберг
, известный зрителям по кассовым хитам «Любовь в большом городе»
и «8 лучших свиданий»
, дебютирует с сериалом «Улетный экипаж»
, производством которого занимается канал СТС и продюсерский центр «Горад».
«Я давно хотел попробовать себя на ТВ, но ждал, когда все звёзды сойдутся, и в «Улётном экипаже» как раз всё совпало. Канал СТС в этом смысле создал просто идеальные условия для моего теледебюта. Ведь актёры, продюсеры и сценаристы нашей новой истории – это люди, с которыми, я прошёл, что называется, не один бой»
, – цитирует пресс-служба СТС слова Вайсберга.
Главную роль в сериале исполняет Алексей Чадов
. Его герою – пилоту-женоненавистнику Лёше Кулагину – приходится делить кабину самолёта с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо
. Компанию им составят Юлия Топольницкая
, Никита Тарасов
, Яна Крайнова
, Дарья Сагалова
, а бывшую жену Кулагина – Наташу – сыграет певица Виктория Дайнеко
.
«Пилоты – это, конечно, отдельные люди, птицы высокого полёта, совсем не приземлённые, скажем так. А пилоты боевой авиации так вообще вызывают у меня восхищение! В целом, природа лётчика мне понятна, потому что мой родной дядя – настоящий пилот со стажем. Причем довольно часто он летал в диких условиях, на Северном полюсе, на кукурузнике. Он рассказывал много разных экстремальных историй, связанных с его профессией. И мне как актеру очень интересно погрузиться в эту среду»
, – отметил Чадов.
Съёмки сериала стартовали в Музее уличного искусства в Санкт-Петербурге, куда, по сюжету, приходит герой Алексея Чадова. Основная часть съёмок «Улётного экипажа» пройдёт в аэропорту Пулково и на территории частного лётного клуба. Внутренние помещения самолёта – салон и кабину пилотов – сыграют построенные в павильоне декорации. Создавая авиакомпанию Vostorg Avia, продюсеры и сценаристы обращались за помощью к действующим лётчикам и стюардессам гражданской и бизнес-авиации. Увидеть, как любимые актёры окажутся на высоте, зрители смогут в новом сезоне СТС.
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