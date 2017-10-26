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Алексей Чадов стал пилотом

26 октября
2017 год

Новости кино >>
26 октября 2017
Режиссер Марюс Вайсберг, известный зрителям по кассовым хитам «Любовь в большом городе» и «8 лучших свиданий», дебютирует с сериалом «Улетный экипаж», производством которого занимается канал СТС и продюсерский центр «Горад».

Алексей Чадов стал пилотом

«Я давно хотел попробовать себя на ТВ, но ждал, когда все звёзды сойдутся, и в «Улётном экипаже» как раз всё совпало. Канал СТС в этом смысле создал просто идеальные условия для моего теледебюта. Ведь актёры, продюсеры и сценаристы нашей новой истории – это люди, с которыми, я прошёл, что называется, не один бой», – цитирует пресс-служба СТС слова Вайсберга.

Главную роль в сериале исполняет Алексей Чадов. Его герою – пилоту-женоненавистнику Лёше Кулагину – приходится делить кабину самолёта с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо. Компанию им составят Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова, а бывшую жену Кулагина – Наташу – сыграет певица Виктория Дайнеко.

«Пилоты – это, конечно, отдельные люди, птицы высокого полёта, совсем не приземлённые, скажем так. А пилоты боевой авиации так вообще вызывают у меня восхищение! В целом, природа лётчика мне понятна, потому что мой родной дядя – настоящий пилот со стажем. Причем довольно часто он летал в диких условиях, на Северном полюсе, на кукурузнике. Он рассказывал много разных экстремальных историй, связанных с его профессией. И мне как актеру очень интересно погрузиться в эту среду», – отметил Чадов.

Съёмки сериала стартовали в Музее уличного искусства в Санкт-Петербурге, куда, по сюжету, приходит герой Алексея Чадова. Основная часть съёмок «Улётного экипажа» пройдёт в аэропорту Пулково и на территории частного лётного клуба. Внутренние помещения самолёта – салон и кабину пилотов – сыграют построенные в павильоне декорации. Создавая авиакомпанию Vostorg Avia, продюсеры и сценаристы обращались за помощью к действующим лётчикам и стюардессам гражданской и бизнес-авиации. Увидеть, как любимые актёры окажутся на высоте, зрители смогут в новом сезоне СТС.
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Наталья БардоМарюс ВайсбергВиктория ДайнекоЯна КрайноваДарья СагаловаНикита ТарасовЮлия ТопольницкаяАлексей Чадов

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Алексей Чадов стал пилотом фотографии
Алексей Чадов стал пилотом фотографии
Алексей Чадов стал пилотом фотографии
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