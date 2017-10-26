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Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии

26 октября
2017 год

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26 октября 2017
Александр Гордон завершает съемки комедии «Дядя Саша» – «почти чеховской истории» про уставшего режиссера, которого окружают близкие, знакомые, друзья, коллеги – актеры, и именно в окружении всех этих людей он острее всего чувствует свое одиночество.

Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии

«Это, безусловно, комедия. Немного чеховская, мизантропическая, но комедия. Зритель, конечно, узнает себя в этих абсурдно повторяющихся кругах такого творческого, такого домашнего ада-рая. Герой «Дяди Саши» всегда жил только для себя, чтобы к закату жизни понять, что остатков себя ему не хватит даже на последний в карьере фильм… И для того, чтобы создать свой фильм, он высасывает эмоции из тех, кто его окружает. Наверно, я могу назвать этот сценарий автошаржем, самоиронией. При этом к своему герою я испытываю целый букет эмоций — от жалости до отвращения», – цитирует пресс-служба проекта слова Александра Гордона.

Он сам и играет главную роль. Кроме него в картине задействованы Анна Слю, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис, Агния Кузнецова, дебютантка Изабель Эйдлен и пианист Борис Березовский. Кроме того, в фильме в ролях демонов, терзающих главного героя, сыграли театральный режиссер Василий Бархатов и депутат Петр Толстой.

Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии

«Саше удалось собрать для своей картины замечательный актёрский состав. История должна получиться, насколько я могу судить, сложной по жанру – такой комедией характеров, когда не знаешь плакать, или смеяться. Всем моим партнерам удалось в съёмках совместить остроту и органичность заданной темы при исполнении своих ролей. В дело шло все! Даже некоторые накладки Саша использовал для блага будущей картины! Очень интересно, что в итоге сложится из наших этюдов и импровизаций, которые возникали в атмосфере полного доверия друг к другу!» – отметил Пускепалис.

Прокат фильма запланирован на осень 2018 года.
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персоны
Василий БархатовАлександр Гордон (II)Никита ЕфремовАгния КузнецоваСергей ПускепалисАнна СлюИзабель Эйдлен
фильмы
Дядя Саша

фотографии >>
Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии фотографии
Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии фотографии
Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии фотографии
Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии фотографии
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