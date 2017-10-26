Александр Гордон завершает съемки своей «почти чеховской» комедии

Александр Гордон
завершает съемки комедии «Дядя Саша»
– «почти чеховской истории» про уставшего режиссера, которого окружают близкие, знакомые, друзья, коллеги – актеры, и именно в окружении всех этих людей он острее всего чувствует свое одиночество.
«Это, безусловно, комедия. Немного чеховская, мизантропическая, но комедия. Зритель, конечно, узнает себя в этих абсурдно повторяющихся кругах такого творческого, такого домашнего ада-рая. Герой «Дяди Саши» всегда жил только для себя, чтобы к закату жизни понять, что остатков себя ему не хватит даже на последний в карьере фильм… И для того, чтобы создать свой фильм, он высасывает эмоции из тех, кто его окружает. Наверно, я могу назвать этот сценарий автошаржем, самоиронией. При этом к своему герою я испытываю целый букет эмоций — от жалости до отвращения»
, – цитирует пресс-служба проекта слова Александра Гордона.
Он сам и играет главную роль. Кроме него в картине задействованы Анна Слю
, Никита Ефремов
, Сергей Пускепалис
, Агния Кузнецова
, дебютантка Изабель Эйдлен
и пианист Борис Березовский
. Кроме того, в фильме в ролях демонов, терзающих главного героя, сыграли театральный режиссер Василий Бархатов
и депутат Петр Толстой
.
«Саше удалось собрать для своей картины замечательный актёрский состав. История должна получиться, насколько я могу судить, сложной по жанру – такой комедией характеров, когда не знаешь плакать, или смеяться. Всем моим партнерам удалось в съёмках совместить остроту и органичность заданной темы при исполнении своих ролей. В дело шло все! Даже некоторые накладки Саша использовал для блага будущей картины! Очень интересно, что в итоге сложится из наших этюдов и импровизаций, которые возникали в атмосфере полного доверия друг к другу!»
– отметил Пускепалис.
Прокат фильма запланирован на осень 2018 года.
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