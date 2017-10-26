Адам Драйвер сыграет в новом фильме Спайка Ли

Американский актер Адам Драйвер
, на счету которого сериал «Девочки»
, венецианский Кубок Вольпи за работу в картине «Голодные сердца»
, сотрудничество со Стивеном Содербергом
, братьями Коэн
, Джимом Джармушом
и, конечно, роль Кайло Рена в новых «Звездных войнах»
, сыграет в фильме Спайка Ли «Черный куклуксклановец»
, сообщает издание Deadline.
Драйвер сыграет роль полицейского-еврея, который работает под прикрытием. Его считают лучшим полицейским в штате, он перфекционист, однако любит критиковать чужие ошибки и считается антисоциальным типом.
Главную роль – чернокожего детектива Рона Столлуорта, который противостоит «Ку-клус-клану» и внедряется в ультраправую организацию, – исполнит Джон Дэвид Вашингтон
. Сценарий фильма основан на автобиографии Столлуорта.
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