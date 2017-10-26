Адам Драйвер сыграет в новом фильме Спайка Ли

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Пазолини и итальянская комедия: фестиваль RIFF в Москве и других городах России

26 октября

Новый фильм Клинта Иствуда выйдет в прокат в феврале

На американских экранах фильм появится 9 февраля, в России он выйдет на неделю позже.