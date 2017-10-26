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Адам Драйвер сыграет в новом фильме Спайка Ли

26 октября
2017 год

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26 октября 2017
Американский актер Адам Драйвер, на счету которого сериал «Девочки», венецианский Кубок Вольпи за работу в картине «Голодные сердца», сотрудничество со Стивеном Содербергом, братьями Коэн, Джимом Джармушом и, конечно, роль Кайло Рена в новых «Звездных войнах», сыграет в фильме Спайка Ли «Черный куклуксклановец», сообщает издание Deadline.

Адам Драйвер сыграет в новом фильме Спайка Ли

Драйвер сыграет роль полицейского-еврея, который работает под прикрытием. Его считают лучшим полицейским в штате, он перфекционист, однако любит критиковать чужие ошибки и считается антисоциальным типом.

Главную роль – чернокожего детектива Рона Столлуорта, который противостоит «Ку-клус-клану» и внедряется в ультраправую организацию, – исполнит Джон Дэвид Вашингтон. Сценарий фильма основан на автобиографии Столлуорта.
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