Пазолини и итальянская комедия: фестиваль RIFF в Москве и других городах России

С 1 по 12 ноября в киноцентре «КАРО Октябрь» при поддержке Департамента культуры Москвы и Посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF), сообщает пресс-служба смотра.
Кинофестиваль откроется всероссийской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии Ficarra & Picone «Закону тут не место»
. В Москве фильм представят главные герои. На закрытии смотра покажут участника Венецианского кинофестиваля – вдохновляющую историю о юных певицах-сиамских близнецах и свободе «Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса
.
В художественной программе фестиваля, как и в прошлом году, акцент сделан на новые картины, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. Неаполитанская «Нешуточная мафия» – остроумный взгляд на каморру, самую известную преступную организацию Италии. «Большая афера в маленьком городе»
– искрометная итальянская версия «Большой аферы» Дона МакКеллара
и новый комедийный шедевр от Массимо Гаудиозо
, постоянного сценариста Маттео Гарроне
, с Сильвио Орландо
, кардиналом Войелло из «Молодого папы»
в главной роли. «О мой Бог!»
– новая смелая сатира от Джорджо Амато
, обладателя приза зрительских симпатий RIFF за комедию «Министр»
.
Фильмы для всей семьи будут представлены романтической комедией «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли
и мелодрамой о молодых родителях «Пёрышко» Роана Джонсона
, призером 73-го Венецианского кинофестиваля и лучшим фильмом этого года о молодежи. Звезды мелодраматической программы RIFF – новый фильм Микеле Плачидо «7 минут»
, экранизация одноименного бестселлера лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления» Алекса Инфашелли
и история о запретной любви в секте свидетелей Иеговы «И целый мир между нами» Марко Даниэли
, получивший приз Венецианского смотра. Столь же пронзительная история любви – мелодрама «Самая сильная любовь на Земле» Франчески Коменчини
. В Москве фильм представит исполнительница главной роли актриса Лучия Машино
.
По традиции RIFF в рамках смотра будет устроено два региональных дня — День Апулии и День Рима. День Апулии пройдет совместно с Культурной Ассоциацией CheLoveKMakak и будет представлен документальным фильмом «Доброе утро, Таранто!» Паоло Пизанелли
и романтическим роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка
. В рамках дня Апулии также состоится показ победителя секции художественного кино RIFF прошлого года – семейной мелодрамы «Божией милостью» Эдоардо Уинспира
, обладателя «Золотого Глобуса». Фильм представит сценарист Алессандро Валенти.
В «римской» программе будет показан фильм для всей семьи «Прогулка по Риму»
, рассказывающий о детях, которые отправились в путешествие по Вечному городу. Московской публике фильм представят режиссер Карин Пройя
, сценарист Раффаэле Буранелли
и юная актриса Теа Буранелли
, их дочка. Не менее трогательная римская история «Мария и Рим» Карен Ди Порто
расскажет про один день из жизни молодой римлянки. Критики уже успели называть картину «Амели» по-итальянски.
В документальной программе – ретроспектива Джанфранко Панноне
, фильмы представит сам режиссер. Секция «короткого метра» будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» – сборник лучших короткометражек, снятых студентами Римского Экспериментального Центра Кинематографии, и «Вчера, сегодня, завтра» – лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы, включая вошедшую в историю короткого метра мелодраму «Письмо»
с Валерио Мастандреа
.
Специальным событием фестиваля станет выход в прокат фильма «Козни. Последний сюжет Пазолини» Давида Гриеко
. Картина, рассказывающая о последних часах жизни знаменитого режиссера, появится на российских экранах в день памяти классика мирового кинематографа, 2 ноября.
Вместе со зрителями фильмы RIFF будет смотреть жюри, в которое вошли режиссер Татьяна Данильянц
, киновед Всеволод Коршунов
, кинокритик и общественный деятель Дарья Митина
, сценарист и режиссер Дмитрий Куповых
, президент Italian Movie Award Карло Фумо
и другие. На закрытии жюри присудит победителям «Красную дорожку RIFF».
С 14 по 26 ноября RIFF пройдет в новосибирском кинотеатре «Победа», а с 23 ноября по 3 декабря кинофестиваль примет петербургский киноцентр «Родина». После этого новые итальянские фильмы смогут увидеть жители еще более 20 городов России.
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