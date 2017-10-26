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Пазолини и итальянская комедия: фестиваль RIFF в Москве и других городах России

26 октября
2017 год

Новости кино >>
26 октября 2017
С 1 по 12 ноября в киноцентре «КАРО Октябрь» при поддержке Департамента культуры Москвы и Посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF), сообщает пресс-служба смотра.

Пазолини и итальянская комедия: фестиваль RIFF в Москве и других городах России

Кинофестиваль откроется всероссийской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии Ficarra & Picone «Закону тут не место». В Москве фильм представят главные герои. На закрытии смотра покажут участника Венецианского кинофестиваля – вдохновляющую историю о юных певицах-сиамских близнецах и свободе «Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса.

В художественной программе фестиваля, как и в прошлом году, акцент сделан на новые картины, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. Неаполитанская «Нешуточная мафия» – остроумный взгляд на каморру, самую известную преступную организацию Италии. «Большая афера в маленьком городе» – искрометная итальянская версия «Большой аферы» Дона МакКеллара и новый комедийный шедевр от Массимо Гаудиозо, постоянного сценариста Маттео Гарроне, с Сильвио Орландо, кардиналом Войелло из «Молодого папы» в главной роли. «О мой Бог!» – новая смелая сатира от Джорджо Амато, обладателя приза зрительских симпатий RIFF за комедию «Министр».

Фильмы для всей семьи будут представлены романтической комедией «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли и мелодрамой о молодых родителях «Пёрышко» Роана Джонсона, призером 73-го Венецианского кинофестиваля и лучшим фильмом этого года о молодежи. Звезды мелодраматической программы RIFF – новый фильм Микеле Плачидо «7 минут», экранизация одноименного бестселлера лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления» Алекса Инфашелли и история о запретной любви в секте свидетелей Иеговы «И целый мир между нами» Марко Даниэли, получивший приз Венецианского смотра. Столь же пронзительная история любви – мелодрама «Самая сильная любовь на Земле» Франчески Коменчини. В Москве фильм представит исполнительница главной роли актриса Лучия Машино.

По традиции RIFF в рамках смотра будет устроено два региональных дня — День Апулии и День Рима. День Апулии пройдет совместно с Культурной Ассоциацией CheLoveKMakak и будет представлен документальным фильмом «Доброе утро, Таранто!» Паоло Пизанелли и романтическим роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка. В рамках дня Апулии также состоится показ победителя секции художественного кино RIFF прошлого года – семейной мелодрамы «Божией милостью» Эдоардо Уинспира, обладателя «Золотого Глобуса». Фильм представит сценарист Алессандро Валенти.

В «римской» программе будет показан фильм для всей семьи «Прогулка по Риму», рассказывающий о детях, которые отправились в путешествие по Вечному городу. Московской публике фильм представят режиссер Карин Пройя, сценарист Раффаэле Буранелли и юная актриса Теа Буранелли, их дочка. Не менее трогательная римская история «Мария и Рим» Карен Ди Порто расскажет про один день из жизни молодой римлянки. Критики уже успели называть картину «Амели» по-итальянски.
В документальной программе – ретроспектива Джанфранко Панноне, фильмы представит сам режиссер. Секция «короткого метра» будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» – сборник лучших короткометражек, снятых студентами Римского Экспериментального Центра Кинематографии, и «Вчера, сегодня, завтра» – лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы, включая вошедшую в историю короткого метра мелодраму «Письмо» с Валерио Мастандреа.

Специальным событием фестиваля станет выход в прокат фильма «Козни. Последний сюжет Пазолини» Давида Гриеко. Картина, рассказывающая о последних часах жизни знаменитого режиссера, появится на российских экранах в день памяти классика мирового кинематографа, 2 ноября.

Вместе со зрителями фильмы RIFF будет смотреть жюри, в которое вошли режиссер Татьяна Данильянц, киновед Всеволод Коршунов, кинокритик и общественный деятель Дарья Митина, сценарист и режиссер Дмитрий Куповых, президент Italian Movie Award Карло Фумо и другие. На закрытии жюри присудит победителям «Красную дорожку RIFF».

С 14 по 26 ноября RIFF пройдет в новосибирском кинотеатре «Победа», а с 23 ноября по 3 декабря кинофестиваль примет петербургский киноцентр «Родина». После этого новые итальянские фильмы смогут увидеть жители еще более 20 городов России.
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персоны
Джорджо АматоРаффаэле БуранеллиМассимо ГаудиозоТатьяна ДанильянцДмитрий КуповыхВалерио МастандреаСильвио ОрландоПьер Паоло ПазолиниМикеле ПлачидоКарин Пройя
фильмы
7 минутКозни

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