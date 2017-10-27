Джейми Фокс возглавит «Чёрных пантер»

Джейми Фокс
присоединился к Энтони Мэки
в биографической ленте «Сигнал Хилл»
, сообщает Variety.
Режиссёрское кресло фильма займёт Тэйлор Хэкфорд
, который приступит к съёмкам в январе. Фоксу уже доводилось сотрудничать с режиссёром в картине «Рэй»
, принесшей ему премию «Оскар».
Драма, основанная на сценарии Дэвида Макмиллана
, расскажет об адвокате Джонни Кокране
(Мэки), известность которому принесло дело О Джея Симпсона
. Но картина сосредоточит внимание на другом важном событии из жизни юриста. В 1981 году в камере полицейского участка в Сигнал-Хилле был найден мёртвым футболист Рон Сеттлс
, и Кокран представлял интересы семьи погибшего. Благодаря этому нашумевшему судебному процессу, который освещала репортёрша Мэри Нейсдендер (Элизабет Бэнкс
), в полицейских участках появились видеокамеры, дабы фиксировать любые нарушения.
Фокс предстанет в образе лидера «Чёрных пантер» Элмера «Джеронимо» Пратта
, который сел за убийство в конце 60-х. Кокран доказал его невиновность, и Пратт в 1997-м вышел из тюрьмы спустя 27 лет заключения, а через год получил компенсацию в размере четырёх с половиной миллионов долларов.
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