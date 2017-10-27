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Джейми Фокс возглавит «Чёрных пантер»

27 октября
2017 год

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27 октября 2017
Джейми Фокс присоединился к Энтони Мэки в биографической ленте «Сигнал Хилл», сообщает Variety.

Джейми Фокс возглавит «Чёрных пантер»

Режиссёрское кресло фильма займёт Тэйлор Хэкфорд, который приступит к съёмкам в январе. Фоксу уже доводилось сотрудничать с режиссёром в картине «Рэй», принесшей ему премию «Оскар».

Драма, основанная на сценарии Дэвида Макмиллана, расскажет об адвокате Джонни Кокране (Мэки), известность которому принесло дело О Джея Симпсона. Но картина сосредоточит внимание на другом важном событии из жизни юриста. В 1981 году в камере полицейского участка в Сигнал-Хилле был найден мёртвым футболист Рон Сеттлс, и Кокран представлял интересы семьи погибшего. Благодаря этому нашумевшему судебному процессу, который освещала репортёрша Мэри Нейсдендер (Элизабет Бэнкс), в полицейских участках появились видеокамеры, дабы фиксировать любые нарушения.

Фокс предстанет в образе лидера «Чёрных пантер» Элмера «Джеронимо» Пратта, который сел за убийство в конце 60-х. Кокран доказал его невиновность, и Пратт в 1997-м вышел из тюрьмы спустя 27 лет заключения, а через год получил компенсацию в размере четырёх с половиной миллионов долларов.
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