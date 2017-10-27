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Оливия Манн заменит Зои Салдану

27 октября
2017 год

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27 октября 2017
Оливия Манн заменит Зои Салдану в экшне «Колибри» (Hummingbird).

Оливия Манн

Согласно Deadline, Салдана была вынуждена отказаться от картины в пользу сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона.

В фильме, основанном на сценарии Джона Макклейна, пойдёт рассказ о женщине-киллере (Манн), которая из-за своей последней цели крепко задумывается над тем, чем она занимается.

Режиссёрами числятся шведы Маркус Крайлер и Фредрик Акерстром, создатели роликов к видеоигре Battlefield 1. Продюсерами выступят Марк Гао, Грегори Уанхон и Тодд Гарнер, а исполнительным продюсером — Гэри Глушон.
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