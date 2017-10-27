Оливия Манн
заменит Зои Салдану
в экшне «Колибри»
(Hummingbird).
Согласно Deadline, Салдана была вынуждена отказаться от картины в пользу сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона
.
В фильме, основанном на сценарии Джона Макклейна
, пойдёт рассказ о женщине-киллере (Манн), которая из-за своей последней цели крепко задумывается над тем, чем она занимается.
Режиссёрами числятся шведы Маркус Крайлер
и Фредрик Акерстром
, создатели роликов к видеоигре Battlefield 1
. Продюсерами выступят Марк Гао
, Грегори Уанхон
и Тодд Гарнер
, а исполнительным продюсером — Гэри Глушон
.
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