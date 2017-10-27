Джон Ортиз познакомится с «Бамблби»

Джон Ортиз
исполнит одну из ролей в картине Трэвиса Найта «Бамблби»
, представляющем собой спин-офф «Трансформеров» Майкла Бэя
, сообщает Deadline.
События ленты развернутся в 1987 году, когда раненый Бамблби в попытке избавиться от преследования находит пристанище в городке на калифорнийском побережье. Автобота обнаруживает подрабатывающая в местном гараже почти 18-летняя Чарли (Хейли Стейнфилд
) и после его восстановления приходит к выводу, что за оболочкой жёлтого «Жука» скрывается нечто необычное и мощное.
Сценарий написала Кристина Ходсон
, а в актёрский состав также входят Джон Сина
, Памела Адлон
и другие актёры. Спин-офф появится на экранах планеты 21 декабря 2018
года.
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