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Джон Ортиз познакомится с «Бамблби»

27 октября
2017 год

Новости кино >>
27 октября 2017
Джон Ортиз исполнит одну из ролей в картине Трэвиса Найта «Бамблби», представляющем собой спин-офф «Трансформеров» Майкла Бэя, сообщает Deadline.

Джон Ортиз

События ленты развернутся в 1987 году, когда раненый Бамблби в попытке избавиться от преследования находит пристанище в городке на калифорнийском побережье. Автобота обнаруживает подрабатывающая в местном гараже почти 18-летняя Чарли (Хейли Стейнфилд) и после его восстановления приходит к выводу, что за оболочкой жёлтого «Жука» скрывается нечто необычное и мощное.

Сценарий написала Кристина Ходсон, а в актёрский состав также входят Джон Сина, Памела Адлон и другие актёры. Спин-офф появится на экранах планеты 21 декабря 2018 года.
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