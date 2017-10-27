Том Хэнкс создаст робота

Том Хэнкс
подписался на роль в sci-fi под названием Bios
.
Согласно Variety, сценаристы Крейг Люк
и Айвор Пауэлл
написали историю о роботе, обитающем на опустошённой неким катаклизмом Земле. Главный герой был построен умирающим создателем в исполнении Хэнкса для того, чтобы защищать его любимую собаку. И теперь роботу предстоит познать, что такое жизнь, любовь, дружба и другие общечеловеческие ценности.
Режиссёрское кресло займёт один из главных постановщиков «Игры престолов» Мигель Сапочник
, а продюсерские функции выполняют Роберт Земекис
и Кевин Мишер
. Съёмки запланированы на начало будущего года.
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