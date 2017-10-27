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Том Хэнкс создаст робота

27 октября
2017 год

Новости кино >>
27 октября 2017
Том Хэнкс подписался на роль в sci-fi под названием Bios.

Том Хэнкс

Согласно Variety, сценаристы Крейг Люк и Айвор Пауэлл написали историю о роботе, обитающем на опустошённой неким катаклизмом Земле. Главный герой был построен умирающим создателем в исполнении Хэнкса для того, чтобы защищать его любимую собаку. И теперь роботу предстоит познать, что такое жизнь, любовь, дружба и другие общечеловеческие ценности.

Режиссёрское кресло займёт один из главных постановщиков «Игры престолов» Мигель Сапочник, а продюсерские функции выполняют Роберт Земекис и Кевин Мишер. Съёмки запланированы на начало будущего года.
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