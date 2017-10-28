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Pretty Woman: Джулии Робертс исполнилось 50 лет

28 октября
2017 год

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28 октября 2017
Сегодня, 28 октября, исполняется 50 лет популярной голливудской актрисе Джулии Робертс, памятной многим зрителям по роли проститутки Вивиан в мелодраме Гарри Маршалла «Красотка».

Pretty Woman: Джулии Робертс исполнилось 50 лет

Джулия Фиона Робертс родилась 28 октября 1967 года в городе Смирна (штат Джорджия). Будущая актриса стала третьим ребёнком в семье, у неё есть старший брат Эрик (ныне актёр) и сестра Лиза. Отец Джулии, Уолтер Грэйди Робертс, был продавцом водяных матрасов и одновременно актёром и писателем с ирландскими, шотландскими, валлийскими и английскими корнями. Мать Джулии, Бетти Лу Бредемас, работавшая секретарём в церковном приходе и по совместительству актёрствовавшая, имела шведское происхождение.

С 13 лет Джулия работала официанткой в пиццерии, посещала Начальную школу Фитцхью Ли, Среднюю школу Гриффина и Колледж Кэмпбелл в Смирне. Несколько раз она принимала участие в местном конкурсе красоты, однако дальше финала никогда не проходила. В школьные годы она настолько впечатлилась актёрскими успехами старшего брата, что начала участвовать в местных любительских постановках. После окончания школы какое-то время изучала журналистику в университете Атланты, а потом последовала за братом и сестрой в Нью-Йорк. Там она поначалу работала продавщицей в магазине спортивной обуви на Манхэттене. Потом подписала контракт с модельным агентством Click и начала посещать курсы актёрского искусства. Помимо уроков актёрства, занималась тренировкой своего произношения: южный акцент никогда не приветствовался в кино. Вскоре, правда, она забросила посещения актёрского курса, потому что не находила его достаточно эффективным. В 1986 году Эрик помог ей получить небольшую роль в кино. Её увидели, оценили и начали снимать, и в 1988-м на экраны вышло сразу три фильма с участием актрисы.

«Красотка»

Зрителям впервые запомнилась после романтической комедии «Мистическая пицца», а через год она получила свой первый «Золотой глобус» за роль в «Стальных магнолиях». Но настоящая слава пришла к актрисе в 1990 году, когда на экраны вышла «Красотка» (ещё один «Золотой глобус»).

На счету Робертс 60 ролей в кино и на телевидении. В частности, она сыграла в таких картинах, как «Коматозники», «Умереть молодым», «Дело о пеликанах», «Свадьба лучшего друга», «Мачеха», «Ноттинг Хилл», «Сбежавшая невеста», «Ешь, молись, люби» и «Белоснежка: Месть гномов». Роль в биографическом фильме Стивена Содерберга «Эрин Брокович» принесла ей долгожданного «Оскара», третий «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактёров и премию BAFTA. В 2010 году на международном кинофестивале в Сан-Себастьян Джулии Робертс вручили Премию Donostia за выдающиеся персональные достижения в кинематографе.
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Pretty Woman: Джулии Робертс исполнилось 50 лет фотографии
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