Харви Кейтель отправится в Чехию

Харви Кейтель
составит компанию Стеллану Скарсгаарду
и Удо Киру
в картине о Холокосте «Раскрашенная птица»
, сообщает THR.
Фильм Вацлава Мархоула
является первой экранизацией романа Ежи Косински
, опубликованного в 1965 году. В нём рассказывается об ужасах Второй мировой войны глазами шестилетнего еврейского мальчика, который странствует по Европе, чтобы избежать смерти от нацистов.
Кейтель предстанет в образе католического священника. Скарсгаард и Кир также сыграют персонажей, которых юный герой встречает на своём пути.
Актёр должен прибыть в Чехию в начале ноября на пять съёмочных дней. Съёмки проходят в городах Чешский Крумлов и Гартманице, неподалеку от Сушицы.
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