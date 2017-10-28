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Харви Кейтель отправится в Чехию

28 октября
2017 год

Новости кино >>
28 октября 2017
Харви Кейтель составит компанию Стеллану Скарсгаарду и Удо Киру в картине о Холокосте «Раскрашенная птица», сообщает THR.

Харви Кейтель отправится в Чехию

Фильм Вацлава Мархоула является первой экранизацией романа Ежи Косински, опубликованного в 1965 году. В нём рассказывается об ужасах Второй мировой войны глазами шестилетнего еврейского мальчика, который странствует по Европе, чтобы избежать смерти от нацистов.

Кейтель предстанет в образе католического священника. Скарсгаард и Кир также сыграют персонажей, которых юный герой встречает на своём пути.

Актёр должен прибыть в Чехию в начале ноября на пять съёмочных дней. Съёмки проходят в городах Чешский Крумлов и Гартманице, неподалеку от Сушицы.
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