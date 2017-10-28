Татьяна Маслани, Джеймс Ван Дер Бик, Кейт Мара и Эван Питерс сыграют в новой драме Райана Мёрфи

Татьяна Маслани
, Джеймс Ван Дер Бик
, Кейт Мара
и Эван Питерс
присоединились к новой драме «Поза»
, которую Райан Мёрфи
готовит для FX.
Согласно Deadline, этой «фантастической четвёрке» составят компанию пять трансгендерных актёров Мю Родригес
, Инда Мур
, Доминик Джексон
, Хейли Сахар
и Анжелика Росс
, которые будут играть соответствующих персонажей. В сериале также числятся Райан Джамаал Суэйн
, Билли Портер
и Диллон Бернсайд
. Соисполнительным продюсером выступит транс-активист и режиссёр Сайлас Ховард
.
Оригинал, созданный в 1980-х, сопоставлял несколько сегментов жизни и общества в Нью-Йорке: рост роскошной вселенной эпохи Трампа, социальной и литературной сцены в центре города и мира культуры.
Питерс и Мара предстанут в качестве пары из Нью-Джерси, которая втянулась в гламур и интригу Нью-Йорка 80-х. Ван Дер Бик станет финансовым воротилой, а Маслани воплотит образ учительницы танцев, проявляющей особый интерес к таланту Деймона (Суэйн).
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