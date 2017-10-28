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Татьяна Маслани, Джеймс Ван Дер Бик, Кейт Мара и Эван Питерс сыграют в новой драме Райана Мёрфи

28 октября
2017 год

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28 октября 2017
Татьяна Маслани, Джеймс Ван Дер Бик, Кейт Мара и Эван Питерс присоединились к новой драме «Поза», которую Райан Мёрфи готовит для FX.

Татьяна Маслани, Джеймс Ван Дер Бик, Кейт Мара и Эван Питерс сыграют в новой драме Райана Мёрфи

Согласно Deadline, этой «фантастической четвёрке» составят компанию пять трансгендерных актёров Мю Родригес, Инда Мур, Доминик Джексон, Хейли Сахар и Анжелика Росс, которые будут играть соответствующих персонажей. В сериале также числятся Райан Джамаал Суэйн, Билли Портер и Диллон Бернсайд. Соисполнительным продюсером выступит транс-активист и режиссёр Сайлас Ховард.

Оригинал, созданный в 1980-х, сопоставлял несколько сегментов жизни и общества в Нью-Йорке: рост роскошной вселенной эпохи Трампа, социальной и литературной сцены в центре города и мира культуры.

Питерс и Мара предстанут в качестве пары из Нью-Джерси, которая втянулась в гламур и интригу Нью-Йорка 80-х. Ван Дер Бик станет финансовым воротилой, а Маслани воплотит образ учительницы танцев, проявляющей особый интерес к таланту Деймона (Суэйн).
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