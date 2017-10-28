Натан Филлион станет старейшим «Новобранцем»

Натан Филлион
возвращается на ABC, чтобы исполнить главную роль в полицейском сериале «Новобранец»
.
Согласно Deadline, исполнительным продюсером и сценаристом данной комедийной драмы является Алекси Хоули
, с которым Филлион работал в «Касле»
, закрытом телеканалом ABC в 2016 году после восьми сезонов.
В сериале, основанном на случае из жизни, актёру предстоит воплотить образ Джона Нолана, являющегося старейшим новобранцем в истории полиции Лос-Анджелеса. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан переезжает в Лос-Анджелес из тихого городка, дабы осуществить свою мечту и стать полицейским. Главному герою предстоит превзойти всех молодых новобранцев и преодолеть все трудности, чтобы его признали годным к службе.
За производство отвечают Mark Gordon Company и ABC Studios.
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