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Сергей Шнуров появится в новом эпизоде «Физрука»

29 октября
2017 год

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29 октября 2017
В понедельник вечером на канале ТНТ выйдет новый эпизод сериала «Физрук», где герой Дмитрия Нагиева неожиданно встретится с Сергеем Шнуровым, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Шнуров появится в новом эпизоде «Физрука»

Появление Шнура в «Физруке» произойдет на одной из репетиционных точек Санкт-Петербурга, где музыкант и его коллектив будут работать над новым материалом. Внезапно в комнате появится Фома, который подкинет Шнуру несколько свежих идей.

Как отмечают на ТНТ, Фома, представившись новым продюсером коллектива, предложит Шнурову взять на вооружение новое матерное слово. «Сергей усомнится в том, что у него возможны пробелы в этой сфере знаний, но, когда Фома шепнет ему на ухо неведомое трехэтажное нечто – даже такой гениальный поэт и мастер слова, как Шнур, испытает культурный шок», – уверены на телеканале.
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