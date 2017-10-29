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Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды»

29 октября
2017 год

Новости кино >>
29 октября 2017
В культурном центре Kulturbrauerei, расположенном в восточной части Берлина, состоялась немецкая премьера фильма Алексея Учителя «Матильда». Представить картину местным зрителям прилетел из Москвы режиссер, премьеру ставшего скандальным в России фильма посетили и немецкие актеры Ларс Айдингер, сыгравший будущего императора Николая II, Луиза Вольфрам, исполнившая роль Аликс, и художественный руководитель театра «Шаубюне» Томас Остермайер, в «Матильде» представший в образе немецкого доктора Фишера.

Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды»
фото: Луиза Вольфрам, Алексей Учитель и Ларс Айдингер/Kino.kartina.tv

Центр Kulturbrauerei – одно из самых популярных мест в Берлине. Это территория бывшей пивоварни, которая в 70-е годы прошлого века перестала работать и спустя много лет превратилась в современный культурный центр, где расположены бары, рестораны, театр и кинозалы одной из многочисленных немецких сетей CineStar. Именно в одном из таких залов, рассчитанных на 200 зрителей, и прошел первый немецкий показ «Матильды». Далее фильм будет представлен и жителям других городов Германии. Немецким прокатом занимаются Kinostar и проект Kino.Kartina.TV, учрежденный немецкой компанией Kartina Digital GmbH.

Берлинская премьера прошла при аншлаге. Зрители довольно благосклонно приняли картину и затем еще остались на встречу со съемочной группой. Многих интересовало, как в фильме о любви будущего русского императора и знаменитой балерины появились немецкие актеры.

«Несколько лет назад театр «Шаубюне» был на гастролях в Москве и там я увидел спектакль «Гамлет» в постановке Томаса Остермайера, где главную роль сыграл Ларс, и с тех пор это запало, я не знал куда это применить. Луиза играет роль будущей императрицы Александры Федоровны, она немка и мне очень хотелось чтобы эту роль сыграла немецкая актриса, которая плохо говорит на русском языке. Она приехала на пробы все хорошо сделала и была мгновенно утверждена. Ларсу сначала была предложена другая роль, и, когда он приехал в Петербург на пробы, наш художник по гриму поработала с ним и увидела, что он внешне очень похож на Николая II», – рассказал Учитель.

Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды»
фото: Kino.kartina.tv

Актеры отметили, что им было достаточно сложно вживаться в свои роли. Они внимательно изучили переписку Николая II, чтобы понять, какие чувства им двигали при принятии тех или иных решений, какие отношения у него были с женой. Луиза Вольфрам подчеркнула, что это помогло ей лучше понять характер Аликс, которая одна оказалась в незнакомой стране, не зная русского языка.

Конечно, не обошлось и без вопросов про скандал вокруг картины. Айдингер отметил, что считает это провокацией, и сожалеет, что не смог из-за этого приехать на российские премьеры фильма. Он был поражен, что в России так остро реагируют на «Матильду». Однако уверен, что такой скандал принес картине рекламу. Алексей Учитель по-прежнему остро переживает ситуацию с фильмом. О работе над картиной и итогах ее проката в первые выходные читайте завтра на сайте kino-teatr.ru
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персоны
Ларс АйдингерЛуизе ВольфрамТомас ОстермайерАлексей Учитель
фильмы
Матильда

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Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды» фотографии
Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды» фотографии
Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды» фотографии
Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды» фотографии
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