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В Литве сняли ремейк российского фильма «Статус: свободен»

29 октября
2017 год

Новости кино >>
29 октября 2017
Литовские кинематографисты сняли официальный ремейк российской комедии «Статус: свободен» режиссера Павла Руминова. Картина уже вышла в национальный прокат и за три уик-энда собрала 410 тысяч евро.

В Литве сняли ремейк российского фильма «Статус: свободен»

«Официальный ремейк сделан практически без отступлений от оригинала, он не только переснят кадр в кадр с сохранением ракурсов оригинальной версии, но даже исполнители главных ролей подбирались с учетом портретного сходства с российскими актерами – Данилой Козловским и Елизаветой Боярской», – отмечают в пресс-службе фильма «Статус: свободен».

Режиссером ленты выступил Андриус Жюраускас. По данным Литовского Киноцентра, за первые три уик-энда фильм собрал 410 000 евро. На протяжении трех недель он занимает первую позицию в литовском прокате, обгоняя, например, фильм «Бегущий по лезвию 2049». По прогнозу прокатчика общие сборы достигнут 500 000 евро – на уровне таких картин, как «50 оттенков серого» и «Форсаж 8».

«Когда мы получили ролик литовского «Статуса», мы сначала подумали, что это чья-то шутка, розыгрыш. Мы совершенно забыли, что продали права на ремейк год назад. Тогда мы порадовались сделке и пошли работать дальше. И вдруг литовские коллеги прислали трейлер и сообщили об отличных сборах! Это и трогательно, и смешно, и очень круто одновременно! Теперь мечтаю увидеть китайский ремейк картины!» – отмечает продюсер и исполнитель главной роли в картине Данила Козловский.
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