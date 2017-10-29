В Литве сняли ремейк российского фильма «Статус: свободен»

Литовские кинематографисты сняли официальный ремейк российской комедии «Статус: свободен»
режиссера Павла Руминова
. Картина уже вышла в национальный прокат и за три уик-энда собрала 410 тысяч евро.
«Официальный ремейк сделан практически без отступлений от оригинала, он не только переснят кадр в кадр с сохранением ракурсов оригинальной версии, но даже исполнители главных ролей подбирались с учетом портретного сходства с российскими актерами – Данилой Козловским и Елизаветой Боярской»
, – отмечают в пресс-службе фильма «Статус: свободен».
Режиссером ленты выступил Андриус Жюраускас
. По данным Литовского Киноцентра, за первые три уик-энда фильм собрал 410 000 евро. На протяжении трех недель он занимает первую позицию в литовском прокате, обгоняя, например, фильм «Бегущий по лезвию 2049»
. По прогнозу прокатчика общие сборы достигнут 500 000 евро – на уровне таких картин, как «50 оттенков серого»
и «Форсаж 8»
.
«Когда мы получили ролик литовского «Статуса», мы сначала подумали, что это чья-то шутка, розыгрыш. Мы совершенно забыли, что продали права на ремейк год назад. Тогда мы порадовались сделке и пошли работать дальше. И вдруг литовские коллеги прислали трейлер и сообщили об отличных сборах! Это и трогательно, и смешно, и очень круто одновременно! Теперь мечтаю увидеть китайский ремейк картины!» – отмечает продюсер и исполнитель главной роли в картине Данила Козловский.
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