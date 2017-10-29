Мадс Миккельсен станет киллером

Датский актер, известный зрителям по ролям в сериале «Ганнибал»
и фильме «Охота»
, Мадс Миккельсен
сыграет главную роль в триллере «Поляр»
по комиксу Polar: Came Witn the Cold, сообщает Variety
.
Режиссером картины выступит швед Йонас Окерлунд
, который работал над документальными короткометражками про леди Гагу, Pussy Riot, Rammstein, Тейлор Свифт, Мадонну и других.
Картина расскажет про киллера, который собирается оставить профессию, но неожиданно понимает, что сам становится мишенью для беспощадных убийц.
Проект будет представлен на Американском кинорынке, который пройдет в ноябре в Санта-Монике.
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