Натали Портман исследует аномалии в трейлере фильма «Аннигиляция»

Опубликован дублированный тизер-трейлер картины Алекса Гарленда «Аннигиляция»
, основанной на первом романе трилогии «Зона Икс» Джеффа Вандермеера
.
Новая работа Гарленда повествует о женщине-биологе, которая соглашается принять участие в опасной секретной экспедиции в аномальную зону, где привычные законы природы и науки больше не действуют.
Главную роль в фильме исполняет Натали Портман
, а компанию ей составляют Дженнифер Джейсон Ли
, Тесса Томпсон
, Оскар Айзек
, Джина Родригес
и Тува Новотны
.
На российских экранах «Аннигиляция»
появится 8 марта 2018
года.
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