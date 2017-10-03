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Натали Портман исследует аномалии в трейлере фильма «Аннигиляция»

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
Опубликован дублированный тизер-трейлер картины Алекса Гарленда «Аннигиляция», основанной на первом романе трилогии «Зона Икс» Джеффа Вандермеера.



Новая работа Гарленда повествует о женщине-биологе, которая соглашается принять участие в опасной секретной экспедиции в аномальную зону, где привычные законы природы и науки больше не действуют.

Главную роль в фильме исполняет Натали Портман, а компанию ей составляют Дженнифер Джейсон Ли, Тесса Томпсон, Оскар Айзек, Джина Родригес и Тува Новотны.

На российских экранах «Аннигиляция» появится 8 марта 2018 года.
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