Исполнилось 65 лет со дня рождения Игоря Апасяна

Сегодня,
3 октября
, исполнилось бы
65
лет советскому и российскому режиссёру и сценаристу, заслуженному деятелю искусств Украины
Игорю Апасяну
, подарившему зрителям фильмы
«Незнайка с нашего двора»
,
«Морской Волк»
и
«Граффити»
.
фото: Макс Милиан Игорь Карпович Апасян
родился
3 октября 1952
года в Тбилиси. В 1983 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская
Марлена Хуциева
), после чего до 1992-го проработал режиссёром на Одесской киностудии.
Его творческий путь начался в начале 80-х с короткометражных лент
«Утренний поезд»
и
«Шагреневая кожа»
. В 1983 году он создал молодёжную драму
«Прибежище, или Тио-тио-тинкс»
(приз «За лучшую режиссуру» на кинофестивале «Молодость») и детскую музыкальную сказку «Незнайка с нашего двора» с повзрослевшими
братьями Торсуевыми
, над которой работал совместно с
Ириной Тарковской
. Далее последовали
«Пока не выпал снег»
(приз Всесоюзного телефестиваля в Киеве),
«В одну единственную жизнь»
,
«На своей земле»
и популярная экранизация романа
Джека Лондона «Морской Волк»
, сценарий к которой написал
Валерий Тодоровский
.
В 90-е, как и многие кинематографисты, из-за развала страны работал мало. В 1991-м режиссёр снял альманах
«Мёртвые без погребения, или Охота на крыс»
, отмеченный специальным призом на кинофестивале в Мадриде. Через год он приступил к работе над экранизацией повести
Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»
с участием
Веры Васильевой
,
Владимира Зельдина
,
Лии Ахеджаковой
,
Евгения Герчакова
,
Иннокентия Смоктуновского
,
Николая Чиндяйкина
,
Льва Перфилова
и
Сергея Супонева
. Здесь же свою первую главную роль сыграл
Андрей Новиков
, ставший своеобразной визитной карточкой Апасяна. Съёмки картины затянулись на долгие шесть лет, и в 1997 году она всё-таки увидела свет.
Нулевые для режиссёра начались с работы над сериалами
«Маросейка, 12»
и
«Кобра»
, после чего в 2003-м он создал мистическую трагикомедию
«Дни ангела»
, в которой компанию Андрею Новикову составили такие мэтры, как
Валентин Гафт
,
Ольга Остроумова
и
Нина Русланова
. А через два года вышла картина «Граффити», ставшая «лебединой песней» не только талантливого режиссёра, но и исполнителей главных ролей Андрея Новикова и
Виктора Перевалова
.
Игоря Карповича не стало
9 августа 2008
года. Он похоронен в Ивантеевке на Невзоровском кладбище. Через два года покинул наш мир Виктор Перевалов, сыгравший Клизю в последней работе мастера. А в апреле 2012-го мы потеряли и Андрея Новикова, без которого невозможно представить последние фильмы Апасяна...
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