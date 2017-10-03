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Исполнилось 65 лет со дня рождения Игоря Апасяна

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
Сегодня, 3 октября, исполнилось бы 65 лет советскому и российскому режиссёру и сценаристу, заслуженному деятелю искусств Украины Игорю Апасяну, подарившему зрителям фильмы «Незнайка с нашего двора», «Морской Волк» и «Граффити».

Виктория Милич и Игорь Апасян
фото: Макс Милиан

Игорь Карпович Апасян родился 3 октября 1952 года в Тбилиси. В 1983 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева), после чего до 1992-го проработал режиссёром на Одесской киностудии.

Его творческий путь начался в начале 80-х с короткометражных лент «Утренний поезд» и «Шагреневая кожа». В 1983 году он создал молодёжную драму «Прибежище, или Тио-тио-тинкс» (приз «За лучшую режиссуру» на кинофестивале «Молодость») и детскую музыкальную сказку «Незнайка с нашего двора» с повзрослевшими братьями Торсуевыми, над которой работал совместно с Ириной Тарковской. Далее последовали «Пока не выпал снег» (приз Всесоюзного телефестиваля в Киеве), «В одну единственную жизнь», «На своей земле» и популярная экранизация романа Джека Лондона «Морской Волк», сценарий к которой написал Валерий Тодоровский.

С Владимиром Зельдиным на съёмках фильма «Вино из одуванчиков»

В 90-е, как и многие кинематографисты, из-за развала страны работал мало. В 1991-м режиссёр снял альманах «Мёртвые без погребения, или Охота на крыс», отмеченный специальным призом на кинофестивале в Мадриде. Через год он приступил к работе над экранизацией повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» с участием Веры Васильевой, Владимира Зельдина, Лии Ахеджаковой, Евгения Герчакова, Иннокентия Смоктуновского, Николая Чиндяйкина, Льва Перфилова и Сергея Супонева. Здесь же свою первую главную роль сыграл Андрей Новиков, ставший своеобразной визитной карточкой Апасяна. Съёмки картины затянулись на долгие шесть лет, и в 1997 году она всё-таки увидела свет.

Нулевые для режиссёра начались с работы над сериалами «Маросейка, 12» и «Кобра», после чего в 2003-м он создал мистическую трагикомедию «Дни ангела», в которой компанию Андрею Новикову составили такие мэтры, как Валентин Гафт, Ольга Остроумова и Нина Русланова. А через два года вышла картина «Граффити», ставшая «лебединой песней» не только талантливого режиссёра, но и исполнителей главных ролей Андрея Новикова и Виктора Перевалова.

С Андреем Новиковым и Виктором Переваловым на съёмках «Граффити»

Игоря Карповича не стало 9 августа 2008 года. Он похоронен в Ивантеевке на Невзоровском кладбище. Через два года покинул наш мир Виктор Перевалов, сыгравший Клизю в последней работе мастера. А в апреле 2012-го мы потеряли и Андрея Новикова, без которого невозможно представить последние фильмы Апасяна...
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В одну единственную жизньВино из одуванчиковГраффитиДни ангелаКобраМаросейка, 12Мёртвые без погребения, или Охота на крысМорской ВолкНа своей землеНезнайка с нашего двораПока не выпал снегПрибежище, или Тио-тио-тинкс

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Со съёмочной группой фильма «Граффити»
На съёмках «Незнайки с нашего двора»
На съёмках «Незнайки с нашего двора»
Исполнилось 65 лет со дня рождения Игоря Апасяна фотографии
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