М. Найт Шьямалан приступил к съёмкам триллера «Стекло»

Стартовали съёмки триллера М. Найта Шьямалана «Стекло»
, представляющего собой сиквел «Неуязвимого»
и «Сплита»
, сообщает THR.
Фотографиями со съёмочной площадки поделился в твиттере
сам режиссёр, который также написал сценарий к картине.
Зрителю поведают о том, как Дэвид Данн (Брюс Уиллис
) выходит на след Зверя (Джеймс Макэвой
), но их схватке помешает Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон
), хранящий секреты Данна и Кевина Крамба, в которого вселился Зверь.
В картине также примут участие Аня Тейлор-Джой
, Сара Полсон
, Спенсер Трит Кларк
и Чарлэйн Вудард
. Продюсером выступает Джейсон Блум
. В российский прокат «Стекло» выйдет 24 января 2019
года.
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