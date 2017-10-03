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М. Найт Шьямалан приступил к съёмкам триллера «Стекло»

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
Стартовали съёмки триллера М. Найта Шьямалана «Стекло», представляющего собой сиквел «Неуязвимого» и «Сплита», сообщает THR.

М. Найт Шьямалан приступил к съёмкам триллера «Стекло»

Фотографиями со съёмочной площадки поделился в твиттере сам режиссёр, который также написал сценарий к картине.

Зрителю поведают о том, как Дэвид Данн (Брюс Уиллис) выходит на след Зверя (Джеймс Макэвой), но их схватке помешает Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон), хранящий секреты Данна и Кевина Крамба, в которого вселился Зверь.

В картине также примут участие Аня Тейлор-Джой, Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк и Чарлэйн Вудард. Продюсером выступает Джейсон Блум. В российский прокат «Стекло» выйдет 24 января 2019 года.
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