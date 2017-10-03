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Тэнди Ньютон засветилась на съёмочной площадке спин-оффа Хана Соло

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
В твиттере Рона Ховарда появилась новая фотография со съёмочной площадки безымянного спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло.

Тэнди Ньютон и Рон Ховард

На сей раз режиссёр сфотографировался вместе со звездой «Мира Дикого Запада» Тэнди Ньютон, которая, как предполагает ряд изданий, может засветиться в картине в качестве офицера Империи.

В образе Хана Соло в фильме предстанет Олден Эренрайк, а компанию ему составят Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо.

Приключения начинающего космического контрабандиста зрителям представят 24 мая будущего года.
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