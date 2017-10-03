Тэнди Ньютон засветилась на съёмочной площадке спин-оффа Хана Соло

В твиттере Рона Ховарда
появилась новая фотография со съёмочной площадки безымянного спин-оффа «Звёздных войн»
о Хане Соло
.
На сей раз режиссёр сфотографировался вместе со звездой «Мира Дикого Запада» Тэнди Ньютон
, которая, как предполагает ряд изданий, может засветиться в картине в качестве офицера Империи.
В образе Хана Соло в фильме предстанет Олден Эренрайк
, а компанию ему составят Вуди Харрельсон
, Дональд Гловер
, Эмилия Кларк
, Пол Беттани
, Фиби Уоллер-Бридж
и Йонас Суотамо
.
Приключения начинающего космического контрабандиста зрителям представят 24 мая
будущего года.
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