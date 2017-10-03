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ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
Объявлены лауреаты главной отечественной телевизионной премии ТЭФИ. Церемония вручения наград состоялась во вторник в московском кинозале «Россия».

ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова

Мероприятие прошло в два этапа. Сначала наградили профессионалов, работающих утром и днём, а затем настал черёд категории «Вечерний прайм», где представлены проекты, выходящие после 18 часов. В рамках первого отделения в номинации «Дневной телевизионный сериал» победу одержала экранизация романа Татьяны Устиновой «Отель последней надежды», показанная на канале «ТВ Центр». Ей противостояли проекты «Отец Матвей» и «Сашатаня».

В вечернем – более продуктивном на сериальные новинки – лучшим сериалом стала старая добрая «Молодежка», хотя конкуренцию ей составляли новые ретро-драмы «Оптимисты» и «Таинственная страсть».

ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова

В категории «Лучший ситком/комедия» победу одержала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Сериал ТНТ обошел в этой номинации «Отель Элеон» и «Адаптацию».

Режиссеры второго «Мажора» Николай Булыгин и Максим Полинский неожиданно обошли своих коллег Григория Константинопольского, снявшего «Пьяную фирму», и Карена Шахназарова с «Анной Карениной». Зато за «Пьяную фирму» наградили Михаила Ефремова, признанного академиками ТЭФИ лучшим актером. В женской актерской номинации победила Чулпан Хаматова за работу в «Таинственной страсти». Специальный приз «за лучшее воплощение отечественной истории» достался сериалу «София» от канала «Россия 1».
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АдаптацияАнна КаренинаМажор-2МолодёжкаОльгаОптимистыОтель последней надеждыОтель ЭлеонОтец МатвейПьяная фирмаСашатаняСофияТаинственная страсть

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ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова фотографии
ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова фотографии
ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова фотографии
ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова фотографии
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