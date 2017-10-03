ТЭФИ-2017: Режиссёры «Мажора» обошли Карена Шахназарова

Объявлены лауреаты главной отечественной телевизионной премии ТЭФИ. Церемония вручения наград состоялась во вторник в московском кинозале «Россия».
Мероприятие прошло в два этапа. Сначала наградили профессионалов, работающих утром и днём, а затем настал черёд категории «Вечерний прайм», где представлены проекты, выходящие после 18 часов. В рамках первого отделения в номинации «Дневной телевизионный сериал» победу одержала экранизация романа Татьяны Устиновой «Отель последней надежды»
, показанная на канале «ТВ Центр». Ей противостояли проекты «Отец Матвей»
и «Сашатаня»
.
В вечернем – более продуктивном на сериальные новинки – лучшим сериалом стала старая добрая «Молодежка»
, хотя конкуренцию ей составляли новые ретро-драмы «Оптимисты»
и «Таинственная страсть»
.
В категории «Лучший ситком/комедия» победу одержала «Ольга»
с Яной Трояновой
в главной роли. Сериал ТНТ обошел в этой номинации «Отель Элеон»
и «Адаптацию»
.
Режиссеры второго «Мажора» Николай Булыгин
и Максим Полинский
неожиданно обошли своих коллег Григория Константинопольского
, снявшего «Пьяную фирму»
, и Карена Шахназарова
с «Анной Карениной»
. Зато за «Пьяную фирму» наградили Михаила Ефремова
, признанного академиками ТЭФИ лучшим актером. В женской актерской номинации победила Чулпан Хаматова
за работу в «Таинственной страсти». Специальный приз «за лучшее воплощение отечественной истории» достался сериалу «София»
от канала «Россия 1».
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