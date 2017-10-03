Тим Миллер спасёт Соника

ревью

М. Найт Шьямалан приступил к съёмкам триллера «Стекло»

Гик-Россия сегодня: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и прочие радости Comic Con Russia 2017

Интервью

Дени Вильнев: «Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства»

Режиссер нового «Бегущего по лезвию» - о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах