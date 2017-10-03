Тим Миллер спасёт Соника

Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер
выступит в качестве исполнительного продюсера экранизации популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog
, сообщает Deadline.
Проект лишился поддержки Sony, но ей на смену пришли студия Paramount Pictures и компания Blur Studios, которой руководит Миллер.
Картина о еже Сонике будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер
, а спродюсирует ленту Нил Х. Мориц
.
«Ёж Соник»
появится на больших экранах планеты в 2019 году.
обсуждение >>