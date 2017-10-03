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Тим Миллер спасёт Соника

3 октября
2017 год

Новости кино >>
3 октября 2017
Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер выступит в качестве исполнительного продюсера экранизации популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog, сообщает Deadline.

Тим Миллер спасёт Соника

Проект лишился поддержки Sony, но ей на смену пришли студия Paramount Pictures и компания Blur Studios, которой руководит Миллер.

Картина о еже Сонике будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер, а спродюсирует ленту Нил Х. Мориц.

«Ёж Соник» появится на больших экранах планеты в 2019 году.
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