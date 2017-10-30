Александр Хант готовится к съемкам нового фильма

Компания «2д целлулоид», которая занималась производством прошлогоднего победителя «Кинотавра» – фильма «Хороший мальчик»
, запускает в производство картину «Энский Робинзон»
, режиссером которой станет один из самых ярких дебютантов этого года Александр Хант
, снявший семейное роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
.
Действие фильма разворачивается в северном морском городе Энске. Главред местной газеты и авантюрист Щукин пишет статью про местного Робинзона, который поселился на острове и научился разговаривать с медведями. На статью откликнулись французские документалисты во главе с Клодом, бесстрашным охотником за сенсациями. К приезду иностранных гостей оказывается совсем не готов мэр, который боится как бы чего не вышло. Тем более, что никакого Робинзона в Энске нет. Молодой помощник Щукина Андрей решает спасти ситуацию и стать Энским Робинзоном, к тому же вместе с французами в город приезжает очаровательная, умная девушка Нина.
Как уточнили в пресс-службе картины, съемки фильма пройдет в мае в Мурманске. Прокат ленты запланирован на осень 2018 года.
обсуждение >>