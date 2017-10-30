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Александр Хант готовится к съемкам нового фильма

30 октября
2017 год

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30 октября 2017
Компания «2д целлулоид», которая занималась производством прошлогоднего победителя «Кинотавра» – фильма «Хороший мальчик», запускает в производство картину «Энский Робинзон», режиссером которой станет один из самых ярких дебютантов этого года Александр Хант, снявший семейное роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Александр Хант готовится к съемкам нового фильма

Действие фильма разворачивается в северном морском городе Энске. Главред местной газеты и авантюрист Щукин пишет статью про местного Робинзона, который поселился на острове и научился разговаривать с медведями. На статью откликнулись французские документалисты во главе с Клодом, бесстрашным охотником за сенсациями. К приезду иностранных гостей оказывается совсем не готов мэр, который боится как бы чего не вышло. Тем более, что никакого Робинзона в Энске нет. Молодой помощник Щукина Андрей решает спасти ситуацию и стать Энским Робинзоном, к тому же вместе с французами в город приезжает очаровательная, умная девушка Нина.

Как уточнили в пресс-службе картины, съемки фильма пройдет в мае в Мурманске. Прокат ленты запланирован на осень 2018 года.
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Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовХороший мальчик

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