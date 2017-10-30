Новый мультфильм Миядзаки выйдет до 2021 года

Новый полнометражный анимационный фильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки
выйдет через три-четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Миядзаки на открытии мемориального музея писателя Нацумэ Сосэки в Университете Васэда в Токио.
Книга «Как поживаете?» считается классикой детской литературы в Японии. Она повествует о подростке по имени Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун (от имени астронома Николая Коперника) из обеспеченной, интеллигентной семьи. Его отец занимал высокий пост в банке, пока был жив, а в доме даже была служанка. 15-летний Хонда ходит в хорошую школу, где его одноклассники – сплошь дети бизнесменов, профессоров и врачей.
Главный герой книги – отличник и спортсмен, которого занимают не только юношеские забавы, но и сложные, почти философские темы – о судьбах общества, отношениях между людьми, взглядах на вещи и будущем. Эти темы он часто обсуждает со своим дядей. О том, что мультипликатор, работает над новым фильмом, несколько раз сообщали в окружении Миядзаки, официально его студия Ghibli подтвердила в мае этого года.
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