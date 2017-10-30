Александра Никифорова сыграет главную роль в российско-турецком сериале

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Актер расставил все точки над i

Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах

Оскароносный аниматор работает над картиной по книге «Как поживаете?»

Новый мультфильм Миядзаки выйдет до 2021 года

«Джунгли», «Лига справедливости» и ещё 12 фильмов ноября

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