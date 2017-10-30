Александра Никифорова сыграет главную роль в российско-турецком сериале

«Киностудия КИТ», входящая в холдинг «Газпром-медиа», и турецкая кинокомпания Maya Productions приступили к съемкам первого совместного международного телевизионного сериала «Султан моего сердца»
. Главную женскую роль в проекте получила Александра Никифорова
, известная зрителям по сериалу «Анна-детективъ»
.
Действие «Султана моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Султан, активно внедряющий в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей. Анна отказывается, однако русский посол Дмитрий, оказавшийся французским шпионом, шантажирует Анну жизнью ее отца. Анна соглашается и переезжает во дворец Султана. Постепенно Султан Махмуд все больше проникается чувством к ней. Анна тоже полюбила Султана, и вынуждена разрываться между любовью и необходимостью шпионить за Махмудом.
Партнером Никифоровой стал турецкий актер Али Эрсан Дуру
, игравший в сериалах «Придворные сегодня»
и «Замечательный зять»
. Креативным супервайзером проекта и режиссером первых эпизодов выступает Бобби Рот
, работавший над сериалами «Остаться в живых»
, «Менталист»
, «Мыслить как преступник»
и другими популярными проектами.
«Я думаю, что это классическая история и конфликты, описанные в ней, будут узнаваемы зрителям в разных странах. Особенно мне понравились два главных героя. Вообще, актеры – первый класс»
, – цитирует пресс-служба «Киностудии КИТ» слова Рота.
Продюсерами фильма являются генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян
и генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев
. Продюсером с турецкой стороны выступил Бурхан Озкан
.
«Наш турецкий сопродюсер Бурхан Озкан настроен серьезно, наши партнеры отстроили огромный город, подготовили костюмы и реквизит высочайшего уровня и то, что нам удалось получить на проект такую большую американскую звезду в качестве режиссера первых двух серий, вселяет надежду, что нам удастся сделать продукт международного класса. Очень сложным был выбор турецких актёров на главные мужские роли, потому что нам очень хотелось найти баланс между представлениями отечественных зрителей, и особенно зрительниц, о восточной красоте так, чтобы они совпали с эталонами красоты, которые приняты в Турции и на Востоке»
, – прокомментировал Файзиев.
Сериал создается для Первого канала, а также для международной дистрибуции. Съемки 24-серийного фильма проходят на турецкой киностудии Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула.
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