«Последний богатырь» показал лучший старт среди российских фильмов 2017-го

Сказка «Последний богатырь»
производства Dishey и Yellow, Black and White возглавила российский прокат по итогам минувшего уик-энда и показала лучший старт отечественных фильмов за 2017 год, свидетельствуют данные ЕАИС.
Предыдущий рекорд – 391 млн рублей за первые выходные – принадлежал фильму Федора Бондарчука «Притяжение»
, который в итоге смог освоить планку в один миллиард рублей.
По данным дистрибьютора «Последнего богатыря» компании WDSSPR, стартовый уик-энд в России фильм завершил со сборами 444,8 млн рублей. С учетом сборов за превью-сеансы фильм уже получил 447,2 миллиона рублей. С учетом СНГ сборы картины равны 458 млн рублей. В Казахстане «Последний богатырь» при этом показал лучший результат для российских релизов за последние четыре года.
На второй строчке по итогам прошедших выходных в российском прокате, согласно ЕАИС, расположен фильм Алексея Учителя «Матильда»
, который получил чуть больше 200 млн рублей. Таким образом большая часть сборов минувшего уик-энда принадлежит российским картинам.
Третью строчку занимает хоррор «Пила 8»
(118,5 млн рублей), следом за ним идет «Геошторм»
(92,3 млн рублей). Замыкает пятерку лидеров вновь российский фильм – «Салют-7»
, на минувших выходных получивший 70,8 млн рублей. Всего касса космической драмы с Владимиром Вдовиченковым
и Павлом Деревянко
в главных ролях на данный момент составляет 614,3 млн рублей. Также в десятке лидеров проката по итогам уик-энда еще две отечественные ленты – мультфильм «Фиксики. Большой секрет»
(56,3 млн и шестая строчка) и «Аритмия» Бориса Хлебникова
(7,4 млн за прошедшие выходные, десятая строчка и общие сборы в размере 67,6 млн рублей).
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