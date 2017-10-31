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Анна Банщикова вернулась к роли «Ищейки»

31 октября
2017 год

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31 октября 2017
Дмитрий Брусникин приступил к съёмкам третьего сезона детектива «Ищейка» – российской адаптации одноимённого американского сериала с Кирой Седжвик, выходившего на телеканале TНT на протяжении семи сезонов, сообщает пресс-служба компании Star Media.

Анна Банщикова вернулась к роли «Ищейки»

Это история о подполковнике полиции Александре Ивановне Кушнир (Анна Банщикова), блестящем следователе, тонком психологе, трудоголике. В первом сезоне её переводят из Москвы в Дивноморск. Молодой женщине потребовалось немало сил и времени, чтобы доказать мужскому коллективу свою безукоризненную компетентность и своё право руководить им. Работу она всегда ставит на первое место, а потому в её личной жизни – полный бардак. И если в первом сезоне Александра встречает в новом городе новую любовь – Бориса, то уже во втором (уже снят и готовится к эфиру) обеспокоена его внезапным исчезновением, а на горизонте появляется новый ухажёр, который впрочем, оказывается не тем, за кого себя выдает… Третий сезон обещает немало сюрпризов. Будут и новые расследования, и стрельба, и погони, и трюки, и, конечно же, перипетии в личной жизни главной героини.

«Жизнь нашей прекрасной героини не стоит на месте. Она натура страстная, азартная, никогда не теряет надежды на личное счастье. Кроме того, в слаженной полицейской команде Ищейки появится новый сотрудник. И Александра далеко не сразу найдёт с ним общий язык. Мы, конечно, существуем в ограниченных рамках формата, но это не мешает нам придумывать и добавлять какие-то новые сюжетные перипетии», – рассказала продюсер сериала Дарья Лаврова.

В актёрский ансамбль «Ищейки» также входят Александр Макогон, Владислав Павлов, Денис Бургазлиев, Анатолий Гущин, Ирина Пулина и Ольга Литвинова. Съёмки третьего сезона проходят в Геленджике и Москве и продлятся до февраля.
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