Алехандро Гонсалес Иньярриту получит «Оскар» за особые достижения

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«Дикарь»: А вы не были на Таити?

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«Дикие предки»

Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".