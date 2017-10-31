Алехандро Гонсалес Иньярриту получит «Оскар» за особые достижения

Знаменитый мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту
получит пятый «Оскар».
Согласно Variety, на сей раз постановщика отметят за особые достижения, поскольку он вместе со своим постоянным оператором Эммануэлем Любецки
создал VR-инсталляцию «Плоть и песок»
(Carne y arena).
Награду за «провидческое и мощное переживание повествования»
академики, посчитавшие работу будущим мирового кинематографа, вручат Иньярриту 11 ноября. По словам президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли
, новое произведение режиссёра представляет собой «глубоко эмоциональное и физически захватывающее рискованное предприятие мигрантов, пересекающих пустыню американского юго-запада на рассвете»
.
В настоящий момент инсталляция, начавшая свой путь на 70-м Каннском кинофестивале, представлена в Музее искусств округа Лос-Анджелес.
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