Ремейк «Кладбища домашних животных» обрёл режиссёров

Студия Paramount Pictures нашла режиссёров для новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»
.
Согласно Variety, режиссёрское кресло поделят на двоих Кевин Колш
и Деннис Уидмайер
, снявшие одну из новелл хоррор-альманаха «Чёрные праздники»
. Сценарий для свежей адаптации «Кладбища домашних животных» написали Джефф Булер
и Дэвид Кайганич
.
Впервые роман был экранизирован в 1989-м Мэри Ламберт
, а спустя три года режиссёр создала сиквел
с Эдвардом Ферлонгом
в главной роли.
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