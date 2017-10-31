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Пинхед уже не тот

31 октября
2017 год

Новости кино >>
31 октября 2017
Будущим зрителям представили нового сенобита Пинхеда.

Пинхед уже не тот

Фотографию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook актёр Пол Т. Тэйлор, который заменит Дага Брэдли в картине Гэри Танниклаффа «Восставший из ада: Страшный суд» (Hellraiser: Judgment).

Десятая часть культовой хоррор-серии расскажет о детективах Шоне и Дэвиде Картерах, занятых поимкой некоего серийного убийцы. В конце концов, всё больше погружаясь во мрак, они осознают, что сами стали потенциальными мишенями для неуловимого маньяка.

Производство ленты уже завершилось, но дата релиза пока не сообщается.
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