Андрей Кончаловский заинтересовался неунывающими людьми

Андрей Кончаловский
приступил к работе над документальным киноальманахом с рабочим названием «Человек неунывающий»
, сообщает пресс-служба Гильдии неигрового кино и телевидения.
Режиссёр хочет создать собирательный образ жителя нашей страны. И поскольку для реализации такого замысла нужно быть одновременно «везде» и это невозможно сделать одной киногруппе, он предлагает журналистам и документалистам поучаствовать в поиске героев и приглашает авторов для создания десятиминутных новелл.
В центре замысла стоит человек, которого Кончаловский определяет как неунывающего. «Не унывать, радоваться дням, не смотря ни на что, самое дорогое качество в человеке», – говорит
мастер.
Картина, запланированная к показу на телеканале «Россия-1» в 2018 году, будет создаваться в несколько этапов. Начнётся всё с кастинга, заявку на который следует отправить с 1 по 7 ноября. Далее, с 14 по 28 ноября, состоится съёмка видеосюжета. С другими подробностями проекта можно ознакомиться в его регламенте
.
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