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Андрей Кончаловский заинтересовался неунывающими людьми

31 октября
2017 год

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31 октября 2017
Андрей Кончаловский приступил к работе над документальным киноальманахом с рабочим названием «Человек неунывающий», сообщает пресс-служба Гильдии неигрового кино и телевидения.

Андрей Кончаловский заинтересовался неунывающими людьми

Режиссёр хочет создать собирательный образ жителя нашей страны. И поскольку для реализации такого замысла нужно быть одновременно «везде» и это невозможно сделать одной киногруппе, он предлагает журналистам и документалистам поучаствовать в поиске героев и приглашает авторов для создания десятиминутных новелл.

В центре замысла стоит человек, которого Кончаловский определяет как неунывающего. «Не унывать, радоваться дням, не смотря ни на что, самое дорогое качество в человеке», – говорит мастер.

Картина, запланированная к показу на телеканале «Россия-1» в 2018 году, будет создаваться в несколько этапов. Начнётся всё с кастинга, заявку на который следует отправить с 1 по 7 ноября. Далее, с 14 по 28 ноября, состоится съёмка видеосюжета. С другими подробностями проекта можно ознакомиться в его регламенте.
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