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Джаред Лето возглавит журнал Playboy

4 октября
2017 год

Новости кино >>
4 октября 2017
Джаред Лето воплотит образ основателя знаменитого мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося 27 сентября на 92-м году жизни.

Джаред Лето возглавит журнал Playboy

Режиссёрское кресло ленты займёт Бретт Рэтнер, сообщает The Hollywood Reporter.

«Джаред – мой старый друг. Когда он услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал: "Я хочу сыграть его, я хочу его понять". И я действительно верю, что Джаред может это сделать. Он один из величайших актёров современности», – заявил Рэтнер.

Идеей фильма, находящегося в данный момент на ранней стадии производства, режиссёр загорелся десять лет назад. В апреле текущего года Лето по приглашению Рэтнера побывал в особняке Хефнера на премьере телепрограммы «Американский плейбой: история Хью Хефнера», приуроченной к празднованию 91-го дня рождения основателя Playboy. Планировалось, что Лето познакомится со своим будущим персонажем, но плохое самочувствие не позволило хозяину дома предстать перед гостями, и встреча так и не состоялась.
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