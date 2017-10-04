Джаред Лето возглавит журнал Playboy

Джаред Лето
воплотит образ основателя знаменитого мужского журнала Playboy Хью Хефнера
, скончавшегося 27 сентября
на 92-м году жизни.
Режиссёрское кресло ленты займёт Бретт Рэтнер
, сообщает The Hollywood Reporter.
«Джаред – мой старый друг. Когда он услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал: "Я хочу сыграть его, я хочу его понять". И я действительно верю, что Джаред может это сделать. Он один из величайших актёров современности», –
заявил Рэтнер.
Идеей фильма, находящегося в данный момент на ранней стадии производства, режиссёр загорелся десять лет назад. В апреле текущего года Лето по приглашению Рэтнера побывал в особняке Хефнера на премьере телепрограммы «Американский плейбой: история Хью Хефнера»
, приуроченной к празднованию 91-го дня рождения основателя Playboy. Планировалось, что Лето познакомится со своим будущим персонажем, но плохое самочувствие не позволило хозяину дома предстать перед гостями, и встреча так и не состоялась.
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