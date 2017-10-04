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Кейт Уинслет прилетит на Пандору ради Джеймса Кэмерона

4 октября
2017 год

Новости кино >>
4 октября 2017
Кейт Уинслет предстоит новая совместная работа с Джеймсом Кэмероном, чей «Титаник» прославил её на весь мир.

Кейт Уинслет прилетит на Пандору ради Джеймса Кэмерона

Согласно Deadline, британская актриса присоединилась к команде сиквелов «Аватара», где она сыграет персонажа по имени Ронал.

«Я и Кейт искали возможности поработать вместе на протяжении 20 лет, ещё со съёмок "Титаника", который стал одним из самых лучших фильмов в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда увижу её в роли персонажа Ронал», ‒ рассказал Кэмерон.

Помимо Уинслет, в последующих частях фантастической саги также заняты Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэл Мур, Стивен Лэнг, Клифф Кёртис, Уна Чаплин и Мэтт Джералд. Премьеры сиквелов следует ожидать 18 декабря 2020-го, 17 декабря 2021-го, 20 декабря 2024-го и 19 декабря 2025 года.
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