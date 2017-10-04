Кейт Уинслет прилетит на Пандору ради Джеймса Кэмерона

Кейт Уинслет
предстоит новая совместная работа с Джеймсом Кэмероном
, чей «Титаник»
прославил её на весь мир.
Согласно Deadline, британская актриса присоединилась к команде сиквелов «Аватара»
, где она сыграет персонажа по имени Ронал.
«Я и Кейт искали возможности поработать вместе на протяжении 20 лет, ещё со съёмок "Титаника", который стал одним из самых лучших фильмов в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда увижу её в роли персонажа Ронал», ‒
рассказал Кэмерон.
Помимо Уинслет, в последующих частях фантастической саги также заняты Сигурни Уивер
, Сэм Уортингтон
, Зои Салдана
, Джоэл Мур
, Стивен Лэнг
, Клифф Кёртис
, Уна Чаплин
и Мэтт Джералд
. Премьеры сиквелов следует ожидать 18 декабря 2020
-го, 17 декабря 2021
-го, 20 декабря 2024
-го и 19 декабря 2025
года.
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