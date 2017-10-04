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Энсел Эльгорт исполнит главную роль в экранизации романа Донны Тартт «Щегол»

4 октября
2017 год

Новости кино >>
4 октября 2017
«Малыш на драйве», он же Энсел Эльгорт, сыграет главную роль в экранизации знаменитого романа Донны Тартт «Щегол», сообщает Variety.

Энсел Эльгорт исполнит главную роль в экранизации романа Донны Тартт «Щегол»

Совместным производством киноадаптации бестселлера, удостоенного Пулитцеровской премии за художественную книгу 2014 года, займутся Warner Bros. и Amazon Studios, а режиссёром назначен Джон Краули («Бруклин»).

Роман повествует о молодом человеке по имени Теодор Декер, пережившем террористическую атаку в нью-йоркском Метрополитен-музее. После взрыва умирающий старик вручил ему кольцо и редкую картину кисти Карела Фабрициуса для того, чтобы он вынес их из музея. Так началось путешествие Тео по городам и весям, а украденная картина стала его проклятьем.

Съёмки фильма начнутся в начале 2018 года. Amazon будет инвестировать более трети бюджета картины, который составит 40 миллионов долларов, вследствие чего получил права на её показ на своих кабельных каналах.
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