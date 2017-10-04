В Москве начнётся «Праздничный переполох»

После выдающегося успеха картины «1+1», ставшей самой кассовой лентой на французском языке за последние 20 лет, режиссерский дуэт Оливье Накаш - Эрик Толедано возвращается на российские экраны с комедией «Праздничный переполох».
Всероссийская премьера фильма состоится 11 октября одновременно в 19 городах — на открытии IV Фестиваля французского кино «Le Cinema Français» Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК и «Формула Кино» (при поддержке «Юнифранс»). В Москве режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано лично представят картину, а показы в других городах начнутся с их видеообращения. Светская премьера и обсуждение фильма с участием режиссеров пройдут в кинотеатре Пионер.
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