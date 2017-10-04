Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дэвид Теннант обсудит свои комплексы

4 октября
2017 год

Новости кино >>
4 октября 2017
Дэвид ТеннантДоктор Кто»), Чарльз ДэнсИгра престолов») и Ричард Грант Уитнэйл и Я») появятся, как приглашённые звезды в черной комедии «Hang Ups» («Комплексы»), британском ремейке номинанта премии «Эмми», американского сериала «Веб-терапия», сообщает Deadline.

Дэвид Теннант обсудит свои комплексы

Главную роль, психотерапевта Ричарда Питта, начавшего приём пациентов по интернету, исполнит звезда сериала «Эпизоды» Стивен Мэнгэн, он же стал соавтором сценария картины. Его клиентов и коллег сыграют Дэвид Теннант, Чарльз Дэнс, Ричард Грант, Джессика Хайнс, Кэтрин Паркинсон, Карл Теобальд, Селия Имри и Пол Риттер.

По сюжету, Ричард Питт лишается постоянной психотерапевтической практики и пытается поддерживать своих клиентов импровизированными сеансами с использованием веб-камеры. В то время, как пациенты демонстрируют свои неврозы, психозы и фобии, Питта донимает семья, растущие дети-подростки и собственное неприятное прошлое.

Шесть серий «Hang Ups» выйдут в эфир в 2018 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ричард ГрантЧарльз ДэнсСелия ИмриКэтрин ПаркинсонПол РиттерДэвид ТеннантДжессика Хайнс
фильмы
Доктор КтоИгра престоловУитнэйл и Я

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября в Красноярске ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.
Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Журавлёва.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.

День рождения >>

Лариса Белогурова
Мария Болтнева
Аристарх Венес
Кирилл Захаров
Нана Кикнадзе
Юрий Оленников
Дарья Фекленко
Ольга Филимонова
Александра Хохлова
Марлен Хуциев
Арманд Ассанте
Кристоф Вальц
Георги Георгиев-Гец
Веслав Голас
Сьюзен Сарандон
Алисия Сильверстоун
Лив Шрайбер
все родившиеся 4 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью