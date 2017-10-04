Дэвид Теннант обсудит свои комплексы

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Вот это погуляли: опубликован трейлер комедии «Днюха!»

Актёр предстанет в образе Тео в фильме Джона Краули.

Продолжение российского фантастического сериала — теперь с катастрофой в США.

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Репликант-хамелеон: Дени Вильнев, вода и женские ступни

Путь режиссера от мертвых рыб к феминизму, от запутанных триллеров - к научной фантастике