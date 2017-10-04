Дэвид Теннант обсудит свои комплексы

Дэвид Теннант
(«Доктор Кто
»), Чарльз Дэнс
(«Игра престолов
») и Ричард Грант
(«Уитнэйл и Я
») появятся, как приглашённые звезды в черной комедии «Hang Ups»
(«Комплексы»), британском ремейке номинанта премии «Эмми», американского сериала «Веб-терапия», сообщает Deadline
.
Главную роль, психотерапевта Ричарда Питта, начавшего приём пациентов по интернету, исполнит звезда сериала «Эпизоды» Стивен Мэнгэн
, он же стал соавтором сценария картины. Его клиентов и коллег сыграют Дэвид Теннант
, Чарльз Дэнс
, Ричард Грант
, Джессика Хайнс
, Кэтрин Паркинсон
, Карл Теобальд
, Селия Имри
и Пол Риттер
.
По сюжету, Ричард Питт лишается постоянной психотерапевтической практики и пытается поддерживать своих клиентов импровизированными сеансами с использованием веб-камеры. В то время, как пациенты демонстрируют свои неврозы, психозы и фобии, Питта донимает семья, растущие дети-подростки и собственное неприятное прошлое.
Шесть серий «Hang Ups» выйдут в эфир в 2018 году.
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