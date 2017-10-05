Пабло Шрайбер приблизится к Луне

Пабло Шрайбер
, известный по роли Бешеного Суини в сериале «Американские боги
», сыграет астронавта Джима Ловелла
в биографическом фильме Дэмиена Шазелла
«Первый человек
» , сообщает Deadline
.
Сценарий фильма основан на одноимённой книге Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга»
и рассказывает о миссии NASA по высадке человека на Луну. Джим Ловелл
- американский астронавт, командир космического корабля «Аполлон-13»
, один из 24 астронавтов, летавших к Луне, первый из трёх, сделавший это дважды и единственный из экипажа этих двух полётов, кто так и не ступил на Луну. Первым это сделает Нил Армстронг
(Райан Гослинг
) во время экспедиции американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11»
в 1969-м году.
«Первый человек»
выйдет на экраны 12 октября 2018 года
.
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