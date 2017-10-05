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Пабло Шрайбер приблизится к Луне

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Пабло Шрайбер, известный по роли Бешеного Суини в сериале «Американские боги», сыграет астронавта Джима Ловелла в биографическом фильме Дэмиена Шазелла «Первый человек» , сообщает Deadline.

Пабло Шрайбер, Джим Ловелл.

Сценарий фильма основан на одноимённой книге Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга» и рассказывает о миссии NASA по высадке человека на Луну. Джим Ловелл - американский астронавт, командир космического корабля «Аполлон-13», один из 24 астронавтов, летавших к Луне, первый из трёх, сделавший это дважды и единственный из экипажа этих двух полётов, кто так и не ступил на Луну. Первым это сделает Нил Армстронг (Райан Гослинг) во время экспедиции американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» в 1969-м году.

«Первый человек» выйдет на экраны 12 октября 2018 года.
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