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Мединский предложил отказаться от идеи пятимиллионных поборов

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Владимир Мединский всё-таки решил отказаться от идеи сбора в 5 млн рублей для фильмов, выходящих в прокат по России, в пользу процентных отчислений. Об этом министр культуры сообщил в интервью «Газете.Ru».



Мединский предложил отказаться от идеи пятимиллионных поборов

Ранее министерство опубликовало законопроект, согласно которому отчисление в размере 5 млн рублей в специальный резервный фонд должны будут выплатить прокатчики и российских, и зарубежных картин, выходящих в прокат по России более, чем на 100 сеансах. Исключение было сделано только для документального кино и анимации. Собранные деньги предполагалось тратить на поддержку российского кино, производство и прокат национальных фильмов.

Теперь министр культуры считает, что разумнее не обременять развивающийся отечественный рынок тяжёлым разовым взносом, и склоняется в пользу отчислений от сборов проката, ссылаясь на французскую модель.

«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой. Можно обсуждать размер процента», - поясняет Мединский.

Министр также выражает беспокойство судьбой малобюджетного и авторского кино, у которого при сборе в пять миллионов рублей исчезает возможность широкого проката.

По словам Мединского, при разработке закона «задача стояла простая — найти дополнительные средства за счет западного проката, Голливуда, в первую очередь, на поддержку отечественного кино. Деньги при этом будут идти целевым образом непосредственно в Фонд кино».

Обсуждение законопроекта при этом продолжается на федеральном портале проектов нормативных актов до 27 октября.
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Министерство культуры РФ разработало законопроект об обязательном отчислении в 5 млн рублей

обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   5.10.2017 - 14:53
Давно уже его речи воспринимаются как клоунада.А когда он в даунизме признался--это вообще читать далее>>
№ 1
Ольга_Малинина   5.10.2017 - 12:24
Наверно оно правильно отказаться от поборов. Только вот ни народу ни искусству от этого не станет ни тепло ни холодно. Но может Мединскому отказаться и от ... Мединского, а то его похоже той самой доской... читать далее>>
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