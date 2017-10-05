Мединский предложил отказаться от идеи пятимиллионных поборов

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"Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти"

Россия увидит «Спилберга» одновременно со всем миром

«Бегущий по лезвию 2049»: Назад в будущее

«Форсаж 9» опоздает на целый год

Продолжение российского фантастического сериала — теперь с катастрофой в США.

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Репликант-хамелеон: Дени Вильнев, вода и женские ступни

Путь режиссера от мертвых рыб к феминизму, от запутанных триллеров - к научной фантастике