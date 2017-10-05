Мединский предложил отказаться от идеи пятимиллионных поборов

Владимир Мединский
всё-таки решил отказаться от идеи сбора в 5 млн рублей
для фильмов, выходящих в прокат по России, в пользу процентных отчислений. Об этом министр культуры сообщил в интервью «Газете.Ru
».
Ранее министерство опубликовало законопроект
, согласно которому отчисление в размере 5 млн рублей в специальный резервный фонд
должны будут выплатить прокатчики и российских, и зарубежных картин, выходящих в прокат по России более, чем на 100 сеансах. Исключение было сделано только для документального кино и анимации. Собранные деньги предполагалось тратить на поддержку российского кино, производство и прокат национальных фильмов.
Теперь министр культуры считает, что разумнее не обременять развивающийся отечественный рынок тяжёлым разовым взносом, и склоняется в пользу отчислений от сборов проката, ссылаясь на французскую модель.
«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой. Можно обсуждать размер процента»
, - поясняет Мединский.
Министр также выражает беспокойство судьбой малобюджетного и авторского кино, у которого при сборе в пять миллионов рублей исчезает возможность широкого проката.
По словам Мединского, при разработке закона «задача стояла простая — найти дополнительные средства за счет западного проката, Голливуда, в первую очередь, на поддержку отечественного кино. Деньги при этом будут идти целевым образом непосредственно в Фонд кино»
.
Обсуждение законопроекта при этом продолжается на федеральном портале проектов нормативных актов до 27 октября.
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