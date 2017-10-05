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«Форсаж 9» опоздает на целый год

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Дата премьеры фильма «Форсаж 9», запланированная на 19 апреля 2019 года отодвинута до 10 апреля 2020 года, сообщает THR.

«Форсаж 9» опоздает на целый год

Кинокомпания Universal Pictures не огласила причину своего решения. Известно, что в проект, пока не получивший своего режиссёра, вернутся многие звёзды франшизы во главе с Вином Дизелем. Участие в новой картине Дуэйна Джонсона пока под вопросом.

Первый фильм серии «Форсаж», криминального боевика об уличных гонщиках, вышел в прокат в 2001-м году и положил начало многомиллиардной франшизе, общая цифра мировых кассовых сборов которой на сегодняшний день превышает $5 млрд. «Форсаж 8», вышедший на экраны в апреле 2017-го года, при бюджете $250 млн собрал в мировом прокате $1,23 млрд.

Изменится ли дата релиза фильма «Форсаж 10», запланированная на 2 апреля 2021 года, неизвестно.
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