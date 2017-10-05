«Форсаж 9» опоздает на целый год

Дата премьеры фильма «Форсаж 9»
, запланированная на 19 апреля 2019 года
отодвинута до 10 апреля 2020 года
, сообщает THR
.
Кинокомпания Universal Pictures
не огласила причину своего решения. Известно, что в проект, пока не получивший своего режиссёра, вернутся многие звёзды франшизы во главе с Вином Дизелем
. Участие в новой картине Дуэйна Джонсона
пока под вопросом.
Первый фильм серии «Форсаж
», криминального боевика об уличных гонщиках, вышел в прокат в 2001-м году и положил начало многомиллиардной франшизе, общая цифра мировых кассовых сборов которой на сегодняшний день превышает $5 млрд
. «Форсаж 8
», вышедший на экраны в апреле 2017-го года, при бюджете $250 млн
собрал в мировом прокате $1,23 млрд
.
Изменится ли дата релиза фильма «Форсаж 10»
, запланированная на 2 апреля 2021 года
, неизвестно.
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