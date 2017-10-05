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Иван Охлобыстин подставит своего босса

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
На канале РЕН ТВ начинаются показы 20-серийного фильма «Беглец», в котором Иван Охлобыстин исполняет роль мошенника в бегах, решившего бороться с преступностью, сообщает пресс-служба телеканала.



Миша (Иван Охлобыстин) – профессиональный аферист, который подставил своего босса и «кинул» его на большие деньги. Чтобы избежать смертельно опасных последствий, он сбегает в родной город. В первый же день Миша вступается за свою давнюю любовь Наташу, ссорится с главным криминальным авторитетом по кличке Дон (Семён Стругачёв) и случайно устраивается на работу в полицию. Теперь он сам ловит преступников, попутно спасаясь от киллера и пытаясь наладить личную жизнь.

«В чём-то этот герой мне, наверное, близок, но он аферист. Работает на полицию случайно, вынужденно, а вынужден обстоятельствами. Вроде собирался в бега, на юга - на Мальдивы, ещё куда-то, но задержался. А задержала его любовь, ответственность, внутреннее такое качество - он умеет помогать и сочувствовать другим людям», - говорит Иван Охлобыстин.

В фильме также снимались: Виктория Полторак, Григорий Сиятвинда, Анастасия Шунина-Махонина, Даниил Вахрушев, Александр Ильин, Ростислав Бершауэр, Максим Лагашкин, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов.

Премьера сериала «Беглец» состоится на канале РЕН ТВ 8 октября.
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персоны
Ростислав БершауэрДаниил ВахрушевАлександр ИльинМаксим ЛагашкинИван ОхлобыстинВиктория ПолторакГригорий СиятвиндаВадим СмирновДмитрий Смирнов (II)Семён СтругачёвАнастасия Шунина-Махонина

фотографии >>
«Беглец»
«Беглец»
«Беглец»
«Беглец»
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№ 3
Dm (Москва)   5.10.2017 - 16:06
Странный выбор канала для премьеры читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   5.10.2017 - 15:08
Старый(выберите любое слово,начинающееся на хр) читать далее>>
№ 1
Ольга_Малинина   5.10.2017 - 14:59
Нравится Охлобыстин. Ну разве ж каждому под силу пройти путь от панкующего золотомолодежного резонера до православного многодетного монархиста? :)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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