Иван Охлобыстин подставит своего босса

На канале РЕН ТВ начинаются показы 20-серийного фильма «Беглец», в котором Иван Охлобыстин исполняет роль мошенника в бегах, решившего бороться с преступностью, сообщает пресс-служба телеканала.
Миша (Иван Охлобыстин) – профессиональный аферист, который подставил своего босса и «кинул» его на большие деньги. Чтобы избежать смертельно опасных последствий, он сбегает в родной город. В первый же день Миша вступается за свою давнюю любовь Наташу, ссорится с главным криминальным авторитетом по кличке Дон (Семён Стругачёв) и случайно устраивается на работу в полицию. Теперь он сам ловит преступников, попутно спасаясь от киллера и пытаясь наладить личную жизнь.
«В чём-то этот герой мне, наверное, близок, но он аферист. Работает на полицию случайно, вынужденно, а вынужден обстоятельствами. Вроде собирался в бега, на юга - на Мальдивы, ещё куда-то, но задержался. А задержала его любовь, ответственность, внутреннее такое качество - он умеет помогать и сочувствовать другим людям», - говорит Иван Охлобыстин.
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