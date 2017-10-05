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Россия увидит «Спилберга» одновременно со всем миром

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Онлайн-сервис Амедиатека покажет премьеру полнометражного документального фильма HBO о выдающемся режиссере современности - «Спилберг» - 8 октября, одновременно со всем миром, сообщает пресс-служба сервиса. Картина стала частью специальной программы 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Россия увидит «Спилберга» одновременно со всем миром

«Челюсти», «Инопланетянин», «Империя солнца», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Искусственный разум», «Война миров» – за свою 50-летнюю карьеру Стивену Спилбергу удалось создать невероятную коллекцию новаторских фильмов. Самый кассовый режиссер в истории кинематографа, одна из самых богатых знаменитостей Голливуда (в 2016 году 3,7 млрд долларов – второе место после Джорджа Лукаса по версии Forbes), обладатель «Оскара» и даже рыцарского ордена Британской империи – в этом документальном проекте перед нами предстанет предыстория абсолютного успеха.

В уникальном 30-часовом интервью автор картины, обладательница «Эмми», Сьюзан Лейси успела расспросить икону кинематографа буквально обо всем. О детстве и одержимости кино, о первых шагах режиссера-вундеркинда, о восхождении к славе через бесконечную вереницу блокбастеров, о более поздних пробах себя в серьезных драмах, а также о личных и профессиональных отношениях, которые ему удалось построить за все эти годы.

Фильм включает редкие кадры и видео со съемок, а также трогательные интервью с родными и близкими Спилберга, знаменитыми современниками и коллегами по цеху, среди которых Фрэнсис Форд Коппола, Брайан де Пальма, Мартин Скорсезе, Джей Джей Абрамс, Опра Уинфри, Роберт Земекис, Джордж Лукас, Дрю Бэрримор, Кейт Бланшетт, Леонардо ДиКаприо, Рэйф Файнс, Харрисон Форд, Том Хэнкс, Дастин Хоффман и многие другие.

Премьера фильма на канале Amedia Premium состоится 12 октября в 23.00.
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фильмы
Империя СолнцаИнопланетянинИскусственный разумПарк Юрского периодаСпасти рядового РайанаСписок ШиндлераЧелюсти

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