Россия увидит «Спилберга» одновременно со всем миром

Онлайн-сервис Амедиатека
покажет премьеру полнометражного документального фильма HBO о выдающемся режиссере современности - «Спилберг»
- 8 октября, одновременно со всем миром, сообщает пресс-служба сервиса. Картина стала частью специальной программы 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля.
«Челюсти
», «Инопланетянин
», «Империя солнца
», «Список Шиндлера
», «Парк Юрского периода
», «Спасти рядового Райана
», «Искусственный разум
», «Война миров
» – за свою 50-летнюю карьеру Стивену Спилбергу удалось создать невероятную коллекцию новаторских фильмов. Самый кассовый режиссер в истории кинематографа, одна из самых богатых знаменитостей Голливуда (в 2016 году 3,7 млрд долларов – второе место после Джорджа Лукаса
по версии Forbes), обладатель «Оскара» и даже рыцарского ордена Британской империи – в этом документальном проекте перед нами предстанет предыстория абсолютного успеха.
В уникальном 30-часовом интервью автор картины, обладательница «Эмми», Сьюзан Лейси
успела расспросить икону кинематографа буквально обо всем. О детстве и одержимости кино, о первых шагах режиссера-вундеркинда, о восхождении к славе через бесконечную вереницу блокбастеров, о более поздних пробах себя в серьезных драмах, а также о личных и профессиональных отношениях, которые ему удалось построить за все эти годы.
Фильм включает редкие кадры и видео со съемок, а также трогательные интервью с родными и близкими Спилберга, знаменитыми современниками и коллегами по цеху, среди которых Фрэнсис Форд Коппола
, Брайан де Пальма
, Мартин Скорсезе
, Джей Джей Абрамс
, Опра Уинфри
, Роберт Земекис
, Джордж Лукас
, Дрю Бэрримор
, Кейт Бланшетт
, Леонардо ДиКаприо
, Рэйф Файнс
, Харрисон Форд
, Том Хэнкс
, Дастин Хоффман
и многие другие.
Премьера фильма на канале Amedia Premium
состоится 12 октября в 23.00
.
обсуждение >>