Стартовало голосование шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»

Почти 200 сериалов
поборются за выход в финал совместного шоу телеканала ТВ-3 и социальной сети ВКонтакте «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»
, и только 25 из них
попадут в эфир программы, сообщает пресс-служба канала. Кто войдет в число счастливчиков, решат сами зрители.
Победители шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»
, чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат возможность снять свой сериал, который покажут в эфире ТВ-3. Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и телеиндустрии: продюсеры Валерий Тодоровский
и Игорь Толстунов
, режиссёры Жора Крыжовников
, Анна Меликян
, Борис Хлебников
, Александр Котт
, Пётр Буслов
, актёры Александр Петров
, Мария Шалаева
, Ирина Горбачёва
и Кирилл Плетнёв
. Ведущие шоу – продюсер, режиссер и актер Александр Незлобин
и актер, сценарист и продюсер Денис Косяков
.
Среди участников есть как начинающие, так и опытные кинематографисты. Так, актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин
представил короткометражный фильм с участием Владимира Яглыча
, Сергея Бурунова
, Александра Горчилина
и Алексея Маслодудова
, снятый режиссёром Фёдором Бондарчуком
и оператором Владиславом Опельянцем
. Свои заявки также выдвинули актёр сериала «Чернобыль. Зона отчуждения
» Илья Щербинин
и сценарист комикса по мотивам сериала «Гоголь
» Егор Сапожников
. В других тизерах можно увидеть таких популярных актёров, как Кевин Сорбо
, Олег Тактаров
, Ольга Филимонова
, Алексей Филимонов
, Анатолий Журавлёв
, Александр Тютрюмов
и Эдуард Мацаберидзе
. Они участвуют в конкурсе наравне со всеми, и судьба их проектов – в руках зрителей.
В голосовании принимают участие заявки из 3 стран: России, Белоруссии и Англии. Больше 2/3 тизеров представляют проекты из регионов, география шоу охватывает всю Россию, включая множество малых городов. Городами-лидерами по количеству присланных заявок стали Москва (55 роликов), Санкт-Петербург (15) и Пермь (10). 6 заявок на шоу поступило из Казани, 5 - из Челябинска, 4 - из Екатеринбурга. Среди жанров преобладают фэнтези, мистические и постапокалиптические приключенческие драмы, есть также комедии и даже два анимационных фильма.
Народное голосование началось в группе шоу ВКонтакте
и продлится до 16 октября
.
Шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»
стартует в эфире ТВ-3 в декабре 2017 года
.
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