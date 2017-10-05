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Стартовало голосование шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Почти 200 сериалов поборются за выход в финал совместного шоу телеканала ТВ-3 и социальной сети ВКонтакте «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам», и только 25 из них попадут в эфир программы, сообщает пресс-служба канала. Кто войдет в число счастливчиков, решат сами зрители.

Стартовало голосование шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам»

Победители шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам», чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат возможность снять свой сериал, который покажут в эфире ТВ-3. Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и телеиндустрии: продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссёры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Пётр Буслов, актёры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв. Ведущие шоу – продюсер, режиссер и актер Александр Незлобин и актер, сценарист и продюсер Денис Косяков.

Среди участников есть как начинающие, так и опытные кинематографисты. Так, актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин представил короткометражный фильм с участием Владимира Яглыча, Сергея Бурунова, Александра Горчилина и Алексея Маслодудова, снятый режиссёром Фёдором Бондарчуком и оператором Владиславом Опельянцем. Свои заявки также выдвинули актёр сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» Илья Щербинин и сценарист комикса по мотивам сериала «Гоголь» Егор Сапожников. В других тизерах можно увидеть таких популярных актёров, как Кевин Сорбо, Олег Тактаров, Ольга Филимонова, Алексей Филимонов, Анатолий Журавлёв, Александр Тютрюмов и Эдуард Мацаберидзе. Они участвуют в конкурсе наравне со всеми, и судьба их проектов – в руках зрителей.

В голосовании принимают участие заявки из 3 стран: России, Белоруссии и Англии. Больше 2/3 тизеров представляют проекты из регионов, география шоу охватывает всю Россию, включая множество малых городов. Городами-лидерами по количеству присланных заявок стали Москва (55 роликов), Санкт-Петербург (15) и Пермь (10). 6 заявок на шоу поступило из Казани, 5 - из Челябинска, 4 - из Екатеринбурга. Среди жанров преобладают фэнтези, мистические и постапокалиптические приключенческие драмы, есть также комедии и даже два анимационных фильма.

Народное голосование началось в группе шоу ВКонтакте и продлится до 16 октября.

Шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» стартует в эфире ТВ-3 в декабре 2017 года.
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персоны
Фёдор БондарчукСергей БуруновИрина ГорбачёваАлександр ГорчилинАнатолий ЖуравлёвДенис КосяковАлександр КоттЖора КрыжовниковНикита КукушкинАлексей МаслодудовЭдуард МацаберидзеАнна МеликянАлександр НезлобинВладислав ОпельянцАлександр Петров (III)Кирилл ПлетнёвКевин СорбоОлег ТактаровВалерий ТодоровскийИгорь ТолстуновАлександр ТютрюмовАлексей ФилимоновОльга ФилимоноваБорис ХлебниковМария ШалаеваИлья ЩербининВладимир Яглыч
фильмы
Гоголь. НачалоЧернобыль. Зона отчуждения

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