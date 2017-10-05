Франсуа Озон приедет в Москву с «Двуличным любовником»

Режиссер Франсуа Озон
и актриса Марина Вакт
едут в Москву, чтобы лично представить новый фильм «Двуличный любовник
», сообщает компания A-One
, занимающаяся прокатом фильма. Премьера картины состоялась в Основном конкурсе Каннского Кинофестиваля.
Эротическая драма рассказывает о хрупкой красавице Хлое (Марина Вакт
), которая влюбляется в своего психоаналитика Пола (Жереми Ренье
). Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.
Встреча с французскими звездами состоится 15 октября в Формуле Кино «Горизонт» в 15:30
. Зрителей ждёт премьерный показ «Двуличного любовника»
, после показа состоится сессия вопросов и ответов с режиссером и главной актрисой фильма. Билеты на мероприятие можно заказать через Рамблер
.
«Двуличный любовник»
выйдет на экраны России 19 октября 2017 года
.
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