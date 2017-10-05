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Франсуа Озон приедет в Москву с «Двуличным любовником»

5 октября
2017 год

Новости кино >>
5 октября 2017
Режиссер Франсуа Озон и актриса Марина Вакт едут в Москву, чтобы лично представить новый фильм «Двуличный любовник», сообщает компания A-One, занимающаяся прокатом фильма. Премьера картины состоялась в Основном конкурсе Каннского Кинофестиваля.

«Двуличный любовник» (2017)

Эротическая драма рассказывает о хрупкой красавице Хлое (Марина Вакт), которая влюбляется в своего психоаналитика Пола (Жереми Ренье). Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Встреча с французскими звездами состоится 15 октября в Формуле Кино «Горизонт» в 15:30. Зрителей ждёт премьерный показ «Двуличного любовника», после показа состоится сессия вопросов и ответов с режиссером и главной актрисой фильма. Билеты на мероприятие можно заказать через Рамблер.

«Двуличный любовник» выйдет на экраны России 19 октября 2017 года.
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