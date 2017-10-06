Николь Кидман станет копом

Николь Кидман
приглянулась главная роль в криминальной драме «Разрушитель»
, сообщает Variety.
Актриса воплотит образ лос-анджелесского полицейского Эрин Белл, которая в начале своей карьеры поработала под прикрытием в банде сектантов, скрывавшейся в калифорнийской пустыне. Спустя много лет в её жизнь вновь вторгается главарь той шайки.
Режиссёрское кресло фильма займёт Кэрин Кусами
(«Тело Дженнифер»
). Сценарий написали Фил Хэй
и Мэтт Манфреди
(«Совместная поездка»
). Продюсером выступит Фред Бергер
(«Ла-Ла Ленд»
).
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