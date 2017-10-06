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Николь Кидман станет копом

6 октября
2017 год

Новости кино >>
6 октября 2017
Николь Кидман приглянулась главная роль в криминальной драме «Разрушитель», сообщает Variety.

Николь Кидман станет копом

Актриса воплотит образ лос-анджелесского полицейского Эрин Белл, которая в начале своей карьеры поработала под прикрытием в банде сектантов, скрывавшейся в калифорнийской пустыне. Спустя много лет в её жизнь вновь вторгается главарь той шайки.

Режиссёрское кресло фильма займёт Кэрин Кусами («Тело Дженнифер»). Сценарий написали Фил Хэй и Мэтт Манфреди («Совместная поездка»). Продюсером выступит Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»).
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