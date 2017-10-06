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На рынке MIPCOM состоится премьера «Троцкого»

6 октября
2017 год

Новости кино >>
6 октября 2017
На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Каннах в рамках специальной программы Russian Content Revolution (Российская революция контента) пройдёт ряд мероприятий, посвящённых изменениям в качестве отечественного контента, сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», представителя рынка в России, Украине и СНГ.

«Золотая Орда»

В частности, состоятся мировая премьера «Троцкого» от Первого канала и кинокомпании «Среда», презентация телеканала НТВ и его новых проектов, включая международную премьеру экранизации «Хождения по мукам», обсуждение успешного кейса показа в кинотеатрах «Гоголя» от ТВ-3. Кроме того, будут представлены сериалы «Золотая Орда», «Лучше, чем люди» и «Бывшие», а также откроется павильон аудиовизуального и цифрового контента Made in Russia, организованный Российским экспортным центром, и состоится закрытая сессия для делового общения между ведущими российскими и международными продюсерами. Для того, чтобы представить профессиональной публике свои работы, Канны посетят Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Екатерина Вилкова, Юлия Франц, Константин Эрнст, Александр Цекало и многие другие.

«Российский контент, несомненно, переживает подъём – его покупают Netflix, Fox TV Studio, Hulu. Пришло время международной индустрии ближе познакомиться с новыми проектами из России и с людьми, которые их делают», – отметила Лорин Гарод, глава телевизионного департамента Reed Midem.

Рынок MIPCOM пройдёт с 16 по 19 Октября во Дворце Фестивалей в Каннах. Его посетят около 14 тысяч участников из более 100 стран мира, среди которых главы компаний, эксперты, производители, дистрибьюторы и закупщики контента. Церемония Открытия выставки пройдёт 16 октября в сотрудничестве с телеканалом НТВ.
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